Західна розвідка оцінює, що багато північнокорейських снарядів можуть бути несправними.

За даними західної розвідки, половину снарядів, які використовує Росія у війні проти України, - близько трьох мільйонів на рік - постачає Північна Корея.

Президент Путін відвідав Пхеньян на початку цього року, щоб підписати угоду про оборону з Кім Чен Ином, і Кремль став залежним від закритої авторитарної держави, щоб зберегти свої успіхи на сході України, кажуть джерела в розвідці, пише видання The Times.

"Незважаючи на те, що багато снарядів вважаються несправними, саме їх кількість дозволила Росії досягати стабільних успіхів, нещодавно захопивши східне українське місто Вугледар", - сказано у матеріалі.

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Співрозмовник видання також зазначив, що Росія зазнає великих втрат в Україні - 1200 військових на добу, з них 480 - тільки у боях за місто Покровськ Донецької області.

Згідно з даними західної розвідки, РФ наразі не в змозі одночасно захопити Покровськ та відтіснити українські сили з Курської області без масової мобілізації, але російська влада наразі на цей крок не йде.

Війна в Україні - як КНДР допомагає РФ

Північнокорейські зношені артилерійські снаряди утримують Росію в бою. Як пише американський журнал Foreign Policy, поставки старих і часто ненадійних боєприпасів із КНДР за останній рік стали однією з найбільших загроз здатності України протистояти наступу російських військ.

З посиланням на експертів зазначається, що станом на поточне літо в Росію було відправлено щонайменше 2 мільйони снарядів, багато з яких були старими, зіпсованими або якоюсь мірою несправними.

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