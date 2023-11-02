Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин робить ставку на те, що він може отримати більше коштів в угодах про зброю з Кремлем, ніж через дипломатичні місії.

Північна Корея почала масово закривати свої посольства по всьому світу, водночас активізуючи відносини з Росією. Як пише Bloomberg, ймовірно, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин робить ставку на те, що він може отримати більше коштів в угодах із зброєю з Кремлем, ніж через дипломатичні місії.

Північнокорейські ЗМІ повідомляли, що в жовтні КНДР закрила свої посольства в Уганді та Анголі. Пхеньян також планує закрити своє консульство в Гонконгу та більше десятка дипломатичних установ в Африці, а також посольство в Іспанії.

У Південній Кореї вважають, що у Кіма закінчуються гроші, щоб підтримувати роботу всіх своїх дипломатичних установ через глобальні санкції, які виснажують його скарбницю. Зараз у Пхеньяні 47 посольств, три консульства та три представництва.

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Водночас США, Великобританія та інші країни раніше звинувачували посольства КНДР у розробці незаконних фінансових схем для фінансування своїх операцій, закупівлі предметів розкоші для лідерів у Пхеньяні та повернення готівки, отриманої нечесними методами.

Але нинішнє закриття посольств відбувається через те, що Північна Корея активізувала прибутковий бізнес із надсилання боєприпасів до Росії для допомоги в її нападі на Україну, пише Bloomberg.

На думку експертів, посольства стали другорядними з точки зору чистих грошових потоків до Північної Кореї та менш важливими для Кім Чен Ина зараз, ніж його угоди з Росією.

Повідомлялося, що із серпня Північна Корея відправила понад 1 мільйон артилерійських снарядів для Росії, і вартість цих поставок може досягати 3 мільярди доларів, що становить понад 10% економіки Північної Кореї.

Водночас Росія, ймовірно, запропонує Кіму пакет допомоги, який може включати готівку, доступ до її банківських систем, передачу технологій і допомогу в закупівлі компонентів за кордоном, які можна використовувати для створення зброї. Ймовірно, це набагато краща угода, ніж те, що він отримує від посольств.

КНДР змінює свій дипломатичний вектор

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Північна Корея планує закрити до чверті своїх посольств по всьому світу, у тому числі в Іспанії, Гонконгу та багатьох країнах Африки.

Водночас КНДР активізувала відносини із Росією і, за даними Південної Кореї, поставила їй вже понад 1 млн артилерійських боєприпасів, а також надала балістичні та протитанкові ракети. Такі великі обсяги поставок роблять КНДР найбільшим постачальником зброї в Росію.

У якості оплати за ці поставки імовірно, Росія поєднає фінансову компенсацію, іншу економічну підтримку, надання військових технологій та співпрацюватиме в інших галузях високих технологій, таких як космос.

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