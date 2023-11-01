КНДР закриває посольства в Іспанії, Гонконгу та багатьох країнах Африки.

Північна Корея планує закрити до чверті своїх посольств по всьому світу, повідомляє Reuters з посиланням на ЗМІ та аналітиків. Зазначається, що Північна Корея готова закрити до дюжини посольств, у тому числі в Іспанії, Гонконгу та багатьох країнах Африки.

У понеділок північнокорейське державне ЗМІ KCNA повідомило, що минулого тижня посли країни здійснили "прощальні" візити до лідерів Анголи та Уганди, а місцеві ЗМІ в обох африканських країнах повідомили про закриття посольств Північної Кореї там.

І Ангола, і Уганда встановили дружні зв’язки з Північною Кореєю з 1970-х років, підтримуючи військову співпрацю та надаючи рідкісні джерела іноземної валюти, такі як проекти будівництва статуй.

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Закриття посольств створило основу для "однієї із найбільших змін зовнішньої політики країни за останні десятиліття", що матиме наслідки для дипломатичної взаємодії, гуманітарної роботи в ізольованій країні, а також здатності генерувати незаконні доходи, написав Чад О' Керролл, засновник орієнтованого на Північну Корею веб-сайту NK Pro.

"Більше десятка місій можуть бути закриті, ймовірно, через міжнародні санкції, тенденцію до відсторонення Пхеньяна від глобального співробітництва та ймовірне ослаблення економіки Північної Кореї", - пишет Reuters.

КНДР все більше схиляється до Росії

Після зустрічі Владіміра Путіна з Кім Чен Ином між Росією та КНДР різко активізувалися залізничні перевезення, аналітики припускають, що йдеться про постачання артилерійських боєприпасів.

Факт військових поставок підтверджує і влада США. За даними Білого Дому, Північна Корея передала Росії вже щонайменше тисячу контейнерів з боєприпасами та різним військовим обладнанням.

За даними розвідки Великої Британії, Північна Корея перетворюється на одного із найбільших постачальників зброї до Росії, але поки точно неясно, що саме вона отримає за це від російської сторони.

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