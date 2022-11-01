Секретар правлячої Робочої партії назвав навчання ВПС країн "агресивними і провокаційними".

КНДР виступила із завуальованою погрозою застосувати ядерну зброю через спільні навчання США і Південної Кореї.

Про це пише AP.

Заяву, у якій Пхеньян обіцяє, що країни "заплатять найжахливішу ціну в історії", вже назвали ескалацією його і без того істеричної риторики.

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Північна Корея стверджує, що розглядає військові навчання США і Сеула репетицією вторгнення, включаючи навчання цього тижня за участю близько 240 бойових літаків.

Секретар правлячої Робочої партії Пак Чен Чон, який вважається близькою довіреною особою лідера країни, назвав навчання ВПС країн "агресивними і провокаційними".

Пак також звинуватив Пентагон у бажанні зруйнувати північнокорейський режим, явно посилаючись на нещодавно опублікований звіт Пентагону про Стратегію національної оборони, зазначає агентство.

У доповіді йдеться, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї проти Сполучених Штатів або їхніх союзників і партнерів "призведе до кінця цього режиму".

Ескалація між КНДР і Південною Кореєю

Ворожість на Корейському півострові останніми місяцями посилилася, коли Північна Корея провела випробування ряду ракет, здатних нести ядерні боєголовки, і ухвалила закон, що дозволяє попереджувальне застосування своєї ядерної зброї у широкому діапазоні ситуацій.

Деякі експерти все ще сумніваються, що Північна Корея зможе першою застосувати ядерну зброю перед обличчям переважаючих сил США і Південної Кореї.

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