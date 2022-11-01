Планується, що побудовані вони будуть до 2043 року.

Польський уряд оголосив про підписання угод зі США і з Південною Кореєю про спорудження двох атомних електростанцій (АЕС) у країні.

Передбачається, що побудова двох АЕС, які матимуть по три реактори кожна, коштуватиме $40 млрд. Перший реактор має почати виробляти струм 2033 року, а останній почати працювати у 2043 році, передає Голос Америки.

У Варшаві зазначили, що розвиток атомної енергетики допоможе зменшити використання вугілля і скоротити шкідливі викиди, а також урізноманітнити джерела енергії з міркувань безпеки.

Відео дня

Наміри Польщі будувати АЕС, а також рішення Німеччини відкласти виведення з експлуатації трьох АЕС є ознаками змін в енергетичній галузі Європи, які підштовхнула російська війна в Україні і використання Москвою енергії у протистоянні з Заходом.

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що йдеться про курс його урядової партії на "зміцнення суверенітету в галузі енергетичної безпеки", а також про "побудову нової системи безпеки у Європі без російських енергетичних впливів".

"Атомна енергетика безпечна, чиста, екологічна і доповнює зелену трансформацію та відновлювані джерела енергії… Це водночас інвестиція, що дає тисячі робочих місць у високотехнологічних галузях", - зазначив Моравецький.

Польська домовленість з Південною Кореєю передбачає, що до кінця року провідні енергокомпанії двох країн розроблять проект побудови атомних реакторів у центральній Польщі поблизу Варшави.

У разі схвалення проекту уряди планують підписати контракт про спорудження.

Перед домовленістю з Південною Кореєю Варшава голосила, що першу атомну електростанцію Польща будуватиме з американською компанією Вестінґгаус (Westinghouse Electric Company).

Матеуш Моравецький у Твіттері назвав угоду зі США ознакою "міцного польсько-американського альянсу".

Міністер енергетики США Дженніфер Ґренголм заявила з нагоди домовленості, що це "дає чіткий сигнал Росії: Ми більше не дозволимо їм використовувати енергію в якості зброї".

АЕС у Європі

Погляди на атомну енергетику у Європі були значною мірою негативні внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС в Україні 1986 року.

Після Чорнобильської аварії комуністичний уряд Польщі під тиском громадської думки на початку 80-х років зупинив будівництво першої польської АЕС з допомогою Радянського Союзу.

Ще одним великим ударом по репутації атомної енергетики стала аварія 2011 року на Фукусімській АЕС в Японії, після якої Німеччина вирішили закрити всі свої атомні стації.

Критики атомної енергетики також вказують, що вона надто коштовна, але прихильники наполягають на її надійності і відсутності газових викидів.

Вас також можуть зацікавити новини: