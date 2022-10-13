У Південній Кореї заявили, що крилаті ракети КНДР не становлять загрози, оскільки вони "досить повільні, щоб їх можна було перехопити".

Північна Корея 12 жовтня провела чергові ракетні випробування, запустивши дві стратегічні крилаті ракети великої дальності.

Як повідомили північнокорейські ЗМІ, запуском керував лідер цієї країни Кім Чен Ин, пише Reuters.

У КНДР зазначили, що ці випробування вони провели для підтвердження "надійності та працездатності ядерних озброєнь".

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Також місцеві ЗМІ повідомили, що випробувальні стрільби були спрямовані на "підвищення боєздатності й потужності" крилатих ракет, розгорнутих у північнокорейській армії.

Повідомляється, що дві ракети, випробувані в середу, летіли 10234 секунди і "точно вразили ціль на відстані 2000 км (1240 миль)".

Представник Держдепартаменту США відмовився коментувати запуски і заявив, що Вашингтон як і раніше зосереджений на тісній координації зі своїми союзниками і партнерами для усунення загроз, що виходять від Північної Кореї.

В офісі президента Південної Кореї Юн Сук Йоля заявили, що крилаті ракети КНДР не становлять загрози, оскільки вони "досить повільні, щоб їх можна було перехопити", але Сеул готовий жорстко відповісти на провокації Пхеньяна "переважними силами".

Південнокорейські військові також заявили, що стежили за запуском в режимі реального часу і продовжують аналізувати дані випробувань.

Північна Корея вперше випробувала "стратегічну" крилату ракету у вересні 2021 року, яку аналітики в той час розглядали як, можливо, першу подібну зброю країни з ядерним потенціалом.

Проведене в середу випробування підтверджує цю ядерну роль і те, що воно знаходиться в робочому стані. Хоча, зазначає Reuters, неясно, чи зможе Північна Корея створити боєголовки, досить маленькі для крилатої ракети.

Крилаті ракети Північної Кореї зазвичай викликають менший інтерес, ніж балістичні ракети, тому що вони прямо не заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН.

"Крилаті ракети, військово-повітряні сили і тактичні ядерні пристрої Північної Кореї, імовірно, набагато менш ефективні, ніж передбачає пропаганда. Але було б помилкою вважати нещодавні випробування зброї Північною Кореєю хвастощами або брязканням зброєю", - Лейф-Ерік Іслі, професор Університету Іхва в Сеулі.

Ракетні випробування КНДР

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2022 року КНДР оголосила себе ядерною державою. У країні прийняли закон про ядерну зброю, яким дозволяється її превентивне використання для оборони від зовнішнього нападу.

28 вересня КНДР здійснила запуск балістичної ракети напередодні візиту віце-президента США Камали Харріс до Південної Кореї та спільних військових навчань двох держав. Її технічні характеристики або невідомі, або не розкриваються широкому загалу. За три дні до цього Північна Корея здійснила ще один пуск. Вона вистрілила балістичною ракетою малої дальності, яку теж направили в Японське море.

4 жовтня Північна Корея вперше за п'ять років провела запуск неідентифікованої балістичної ракети у свого східного узбережжя. Вона, імовірно, пролетіла над її територією і впала в Тихий океан.

А 6 жовтня, Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності в напрямку Японського моря. Це стало шостим ракетним випробуванням КНДР за останні 12 днів.

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