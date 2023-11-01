Росія може допомогти КНДР здійснити запуск шпигунського супутника.

Північна Корея посилює військове співробітництво з Росією, і активізувала поставки боєприпасів, яке Росія використовує у війні в Україні. Як пише Reuters з посиланням на управління розвідки Південної Кореї, в обмін на це Росія допомагає КНДР здійснити запуск шпигунського супутника.

За даними південнокорейської розвідки, Північна Корея відправила до Росії понад 10 партій боєприпасів для використання у війні проти України, в тому числі понад мільйон артилерійських снарядів. Поставки здійснювалися суднами, що курсували між північнокорейським портом на східному узбережжі і російськими портами, як раніше повідомляли США, а також по повітрю з Північної Кореї.

У той же час, Північна Корея знаходиться на завершальній стадії підготовки до запуску шпигунського супутника, і шанси на успіх її третьої спроби високі, в тому числі завдяки можливій допомозі Росії.

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"Північна Корея як і раніше відчуває брак фінансових ресурсів і технічних знань у своїй супутниковій програмі і, схоже, ще не освоїла технологію входу в атмосферу боєголовок міжконтинентальних балістичних ракет", - йдеться в повідомленні.

Дві попередні спроби КНДР запустити свій перший розвідувальний супутник в цьому році закінчилися невдачею, оскільки ступені ракет-носіїв вийшли з ладу. Раніше Північна Корея обіцяла зробити третю спробу в жовтні, але до сих пір не продемонструвала ніяких ознак того, що збирається приступити до запуску.

"Північна Корея, судячи з усього, отримала технічну допомогу від Росії і, швидше за все, перевіряє двигун і пусковий механізм ракети-носія", - повідомляють у розвідці.

Відзначається, що в обмін на підтримку Москви озброєнням Північна Корея також намагається роздобути російські винищувачі та інші літаки. Розвідка Південної Кореї також повідомила, що в середині жовтня Північна Корея направила в Росію делегацію, що складається в основному з експертів з артилерії.

КНДР постачає зброю до Росії

Раніше в Білому домі повідомили, що Північна Корея надала Росії 1 000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів для подальшого використання у війні проти України.

Як повідомляли аналітики, імпорт боєприпасів з Північної Кореї, ймовірно, дозволять окупаційним військам підтримувати достатню інтенсивність артилерійського вогню в Україні у 2024 році, хоча й значно нижчу, ніж у 2022 році.

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