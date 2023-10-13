Росія, ймовірно, натомість надає допомогу Північній Кореї.

Північна Корея надала Росії 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів для подальшого використання у війні проти України, заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

"Ми засуджуємо КНДР за надання Росії військового обладнання, яке буде використовуватися для нападу на українські міста, вбивства українських мирних жителів і продовження незаконної війни Росії", – сказав представник Білого дому.

Кірбі також зазначив, що США стурбовані тим, що Росія натомість надає допомогу Північній Кореї. "В обмін на свою підтримку, як ми вважаємо, Пхеньян вимагає від Росії військової допомоги, зокрема, ракети "земля-повітря", бронетехніку, обладнання для виробництва балістичних ракет або інші матеріали та інші передові технології. Ми уважно стежимо за тим, чи надасть Москва Пхеньяну ці матеріали, і ми вже спостерігали, як російські кораблі розвантажують контейнери в КНДР", – додав він.

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Представник Білого дому також анонсував нові санкції, що будуть застосовані проти осіб та організацій, які сприяють угодам із зброєю між цими країнами.

Співпраця Північної Кореї та Росії - це треба знати

У вересні північнокорейський лідер Кім Чен Чен Ин та російський диктатор Володимир Путін провели двосторонню зустріч в Росії, за підсумками якої взяли на себе зобов’язання співпрацювати в питаннях безпеки та космічних інновацій. США заявляли, що насправді угода була зосереджена на сприянні обміну зброєю між двома країнами.

Раніше в США вже звинувачували лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у постачанні зброї та боєприпасів Росії. Зокрема, на початку жовтня повідомлялося, що Північна Корея почала перекидати артилерію в Росію. Минулого місяця ЗМІ стверджували, що Північна Корея більшу частину поточного року постачає до Росії 152-мм снаряди і ракети типу "Катюша".

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