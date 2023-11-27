Сеул пообіцяв вжити відповідних заходів, натякаючи на відновлення південнокорейських прикордонних постів поблизу кордону.

Північна Корея, схоже, направила солдатів і зброю для охорони постів біля кордону, які були закриті відповідно до угоди 2018 року з Південною Кореєю, оскільки напруженість у відносинах між сусідами загострилася після недавнього запуску Пхеньяном супутника-шпигуна.

Південнокорейські військові помітили активність біля постів в демілітаризованій зоні з кінця минулого тижня, йдеться в заяві Міністерства оборони в понеділок, пише Bloomberg.

На зображеннях, наданих міністерством, видно кілька солдатів біля невеликих постів всередині демілітаризованої зони, що встановлюють зброю.

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Згідно із заявою, Сеул пообіцяв вжити відповідних заходів, натякаючи на відновлення південнокорейських прикордонних постів поблизу кордону. Військові Південної Кореї також виявили збільшення активності берегової артилерії Північної Кореї.

Напруга між Південною Кореєю і КНДР

Північна Корея підірвала 10 з 11 охоронних постів всередині демілітаризованої зони після саміту близько п'яти років тому між лідером Кім Чен Ином і тодішнім президентом Південної Кореї Мун Чже Іном, який привів до угоди про зниження напруженості в добре укріпленій демілітаризованій зоні.

Нинішній президент Юн Сок Йоль, консерватор, скептично поставився до угоди, укладеної його попередником, який виступав за зближення з Пхеньяном. Уряд Юна минулого тижня призупинив виконання частини угоди 2018 року після того, як Північна Корея вивела на орбіту супутник-шпигун, а Сеул відновив розвідувальні польоти поблизу кордону, які були припинені відповідно до угоди. Потім Північна Корея оголосила, що має намір повністю відмовитися від угоди.

Після двох невдалих спроб цього року режим Кіма минулого тижня запустив ракету, яка вивела на орбіту супутник-шпигун. Хоча Північна Корея вітала останню місію як успішну, із зовнішнього світу не було жодних ознак того, чи справді зонд працює.

Хоча чиновники в Сеулі вважають, що північнокорейський шпигунський супутник буде в кращому випадку елементарним, він може допомогти Пхеньяну уточнити свої цілі, оскільки він розгортає нові ракети, призначені для нанесення ядерних ударів по Південній Кореї та Японії, де знаходиться основна частина американського військового персоналу.

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