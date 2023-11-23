Раніше Сеул оголосив, що після успішного запуску Пхеньяном військового розвідувального супутника частково припиняє дію угоди 2018 року

КНДР розірвала п'ятирічну угоду з Південною Кореєю про зниження військової напруженості і повідомила, що розгорне більш потужні збройні сили і нову зброю на кордоні, пише Financial Times.

"Ми негайно відновимо всі військові заходи, які були припинені", - йдеться в заяві КНДР, попереджаючи, що "так звана "Республіка Корея" буде нести повну відповідальність у разі, якщо між Північчю і Півднем вибухне непоправне зіткнення".

Міжкорейська всеосяжна військова угода, підписана в 2018 році, мала на меті зменшити військову напруженість уздовж кордону. В рамках діючої угоди країни зобов'язалися "повністю припинити всі ворожі дії один проти одного" і ввели ряд заходів щодо зміцнення довіри, включаючи заборону на навчання поблизу міжкорейського кордону і обмеження навчань з бойовою стрільбою. Сторони також прибрали частину постів охорони і відкрили військову гарячу лінію.

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Але аналітики кажуть, що угода була під серйозним напруженням задовго до запуску супутника. Сеул неодноразово звинувачував Пхеньян у порушенні умов угоди 2018 року, а високопоставлені чиновники все частіше ставили під сумнів його цілі.

КНДР запустила супутник-шпигун

Раніше КНДР оголосила про успішний запуск у вівторок пізно ввечері свого нового супутника "Малліген-1", який офіційно розпочне свою розвідувальну місію з 1 грудня після деякої тонкої настройки.

Хоча чиновники в Сеулі вважають, що північнокорейський шпигунський супутник буде в кращому випадку елементарним, він може допомогти Пхеньяну уточнити свої цілі, оскільки він розгортає нові ракети, призначені для нанесення ядерних ударів по Південній Кореї та Японії, де знаходиться основна частина американського військового персоналу.

Після успішного запуску Пхеньяном військового розвідувального супутника у вівторок ввечері Сеул оголосив, що частково призупиняє дію Угоди 2018 року і відновить операції зі спостереження ближче до демілітаризованої зони, що розділяє країни.

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