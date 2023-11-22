Південна Корея призупинила виконання частини договору після того, як Північна Корея запустила шпигунський супутник.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин переглянув фотографії військових об'єктів США на Гуамі з нового супутника-шпигуна, запущеного його державою на орбіту, і пообіцяв запустити в небо більше зондів, заявили офіційні ЗМІ держави.

Кім бачив "аерокосмічні фотографії бази ВПС Андерсон, гавані Апра та інших великих військових баз сил США, зроблені в небі над Гуамом в Тихому океані", повідомило центральне інформаційне агентство Кореї на наступний день після того, як Північна Корея запустила ракету в космос, пише Bloomberg.

Південна Корея призупила виконання частини військової угоди після того, як Північна Корея проігнорувала попередження про запуск шпигунського супутника в космос.

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Цей крок означає, що Південна Корея посилить спостереження вздовж укріпленого північного кордону, що скасовує положення, викладене в угоді між країнами 2018 року.

Президент Юн Сок Йоль, який перебуває у Великобританії з державним візитом, схвалив припинення дії пакту, відомого як всеосяжна військова угода, яка мала на меті зменшити напруженість.

Запуск шпигунського супутника КНДР - деталі

США, Японія та Південна Корея, які уважно стежили за запуском, не підтвердили, чи був розгорнутий будь-який супутник, не кажучи вже про його працездатність.

Режим Кім Чен Ина поспішив визнати невдачу після того, як дві спроби в цьому році вивести на орбіту супутник-шпигун закінчилися тим, що у ракет виникли проблеми з двигунами незабаром після зльоту і вони впали в море.

Пропагандистський апарат штату оголосив про успішному запуску у вівторок пізно ввечері свого нового супутника "Малліген-1", який, за його словами, офіційно почне свою розвідувальну місію з 1 грудня після деякої тонкої настройки.

Кім Чен Ин заявив, що необхідний масив шпигунських супутників, щоб уважно відстежувати і розуміти характер військових маневрів "імперіалістів США і їх васальних армій", які ставлять під загрозу військову ситуацію в регіоні.

Хоча чиновники в Сеулі вважають, що північнокорейський шпигунський супутник буде в кращому випадку елементарним, він може допомогти Пхеньяну уточнити свої цілі, оскільки він розгортає нові ракети, призначені для нанесення ядерних ударів по Південній Кореї та Японії, де знаходиться основна частина американського військового персоналу.

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