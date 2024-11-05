У своїх коментарях в ООН Кім сказав, що Hwasong-19 не справив "жодного негативного впливу на безпеку сусідніх країн".

У понеділок Пхеньян заявив про свої плани зі створення ядерної зброї, коли Організація Об'єднаних Націй допитувала його представника з приводу нещодавнього запуску ракети.

"Ми прискоримо і не відступимо від нарощування наших ядерних сил, які можуть протистояти будь-якій загрозі з боку ворожих держав, що володіють ядерною зброєю", - заявив Кім Сон, посол Північної Кореї в ООН, на засіданні Ради Безпеки, пише Business Insider.

Він додав, що "ніколи і за жодних обставин не буде жодних змін у цій лінії", назвавши Північну Корею "відповідальною державою, що володіє ядерною зброєю".

Відео дня

Заява Кіма прозвучала після того, як Японія повідомила, що Північна Корея випустила щонайменше сім балістичних ракет малої дальності зі свого східного узбережжя, які в кінцевому підсумку впали в контрольовані Японією води.

Запущені напередодні виборів у США ракети були охарактеризовані Пхеньяном як відповідь на нещодавні спільні військові навчання США, Південної Кореї та Японії за участю їхніх дальніх бомбардувальників.

Ці спільні навчання стали сигналом для Північної Кореї після її четвергового запуску того, що вона назвала новою твердопаливною міжконтинентальною балістичною балістичною ракетою, що отримала назву Hwasong-19, яка також приземлилася в Японському морі.

У своїх коментарях в ООН Кім сказав, що Hwasong-19 не справив "жодного негативного впливу на безпеку сусідніх країн".

Рада Безпеки ООН зібралася в понеділок, щоб обговорити запуск Hwasong-19 і чинити тиск на Північну Корею з питання нерозповсюдження ядерної зброї, але Кім замість цього розкритикував зустріч як "незаконну". Він сказав:

"Сьогодні ядерна загроза Сполучених Штатів проти КНДР уже досягла критичної точки з погляду її масштабу і небезпечного рівня".

США, зі свого боку, звинуватили Росію і Китай у захисті Північної Кореї.

"Захищений від пильної уваги Москви і Пекіна за його діями, що порушують санкції, Пхеньян, що не дивно, підбадьорюється продовжувати просувати свої незаконні програми з балістичних ракет і ядерної зброї масового ураження", - сказав Роберт Вуд, заступник посла США в ООН.

Співпраця РФ і КНДР

Зв'язки Північної Кореї з Росією останнім часом опинилися в центрі уваги, оскільки Москва отримує робочу силу і зброю від Пхеньяна для підживлення своєї війни в Україні. Південна Корея заявила раніше цього року, що натомість Північна Корея купує у Росії продовольство, сировину і технічні знання.

Україна, США і Велика Британія підрахували, що до 10 000 північнокорейських солдатів можуть бути включені до складу російських військ, і що щонайменше 8 000 незабаром можуть бути розгорнуті на передовій.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що приплив живої сили дав Росії важливий спосіб продовжити наступ на Україну, де, за оцінками, Москва втрачає близько 1000 солдатів на день.

Вас також можуть зацікавити новини: