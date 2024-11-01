За словами головної дипломатки Північної Кореї, ситуація на Корейському півострові може стати "вибухонебезпечною" будь-коли.

Міністр закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей заявила, що США та Південна Корея готують ядерний удар по її країні. Про це вона сказала під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ у Москві, передає Reuters.

Вона не аргументувала свої слова відповідними доказами, проте зазначила, що між Вашингтоном та Сеулом тривають постійні консультації, під час яких, як вона вважає, відбуваються такі змови.

Хуей зазначила, що ситуація на Корейському півострові може стати "вибухонебезпечною" в будь-який момент. За її словами, КНДР потрібно зміцнити свій ядерний арсенал та покращити свою готовність завдати ядерного удару у відповідь, якщо це буде потрібно.

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Водночас міністр закордонних справ КНДР додала, що її країна хоче допомогти Росії у війні проти України. Крім того, Хуей вважає, що Москва виграє у цьому конфлікті.

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Також Чхве Сон Хуей заявила, що Північна Корея "буде з російськими товаришами до дня перемоги" у війні проти України. За словами дипломатки, її країна підтримує "справедливу боротьбу російських військових і народу за захист суверенних прав та інтересів безпеки своєї країни" в Україні.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що наразі в Курській області 8 тисяч північнокорейських військових. Він зазначив, що у Росії солдати КНДР проходять навчання на артилерії, дронах, їх готують до базових піхотних операцій, у тому числі риття окопів.

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