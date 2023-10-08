Безпрецедентна активність на кордоні двох держав почалася через 5 днів після зустрічі Путіна з Кімом.

На кордоні Росії та Північної Кореї різко зросла активність залізничних перевезень та почалося будівництво імовірно складів, що може вказувати на початок поставок корейської зброї для потреб російської армії. Про це повідомляє проект Beyond Parallel американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, посилаючись на супутникові фото в його розпорядженні.

Так, супутниковий знімок, датований 5 жовтня, зафіксував рекордне збільшення вантажних вагонів на залізничній станції північнокорейського міста Туманган, що на кордоні з Росією. Загалом спостерігачі нарахували 73 вагони.

Зазначається, що така активізація залізничних перевезень на цьому об'єкті є максимальною за останні роки. Навіть у допандемійні роки активність у Тумангані була нижчою. На безпрецедентність ситуації вказує ще й та обставина, що поруч із залізничною станцією почалося якесь будівництво – імовірно додаткового складського приміщення.

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"З огляду на те, що Кім і Путін обговорили на останньому саміті деякі питання військового обміну та співпраці, різке збільшення залізничного руху, ймовірно, свідчить про постачання Північною Кореєю зброї та боєприпасів до Росії, ймовірно, що ці поставки призначені для підтримки Росії у її війні з Україною", – йдеться в публікації.

При цьому зазначається, що незвичайна активність на об'єкті, як свідчать супутникові знімки, почалася на п’ятий день після зустрічі Володимира Путіна з північнокорейским диктатором Кім Чен Ином у Владивостоці в середині вересня. Ця активність день за днем лише посилюється, зокрема постійно збільшується кількість вантажних вагонів в Тумангані.

Примітно, що 18 листопада 2022 року на цьому об'єкті супутник зафіксував п’ять російських вагонів із Хасана – саме тоді Білий дім повідомив, що Північна Корея постачала зброю російській "групі Вагнера".

Проект Beyond Parallel також звернув увагу, що навколо об'єкта помітно проведення робіт з модернізації залізничного полотна, що свідчить про намір не просто відновити прикордонний рух до рівня до COVID-19, а й далі розширювати його пропускну здатність.

Beyond Parallel заборонив перепублікацію власне самих супутникових знімків без додаткового узгодження. Фото доступні на сайті проекту.

Зустріч Путіна та Кім Чен Ина

Як писав УНІАН, 13 вересня розпочався кількаденний візит Кім Чен Ина на Далекий Схід Росії. У перший день відбулася його зустріч з Володимиром Путіним, під час якої вони відвідали космодром та провели закриті переговори.

Світова преса називала головною метою цього міні-саміту проведення переговорів про поставки північнокорейських артилерійських боєприпасів та самої артилерії для потреб російської армії в Україні. Запаси цієї зброї в КНДР просто величезні. Однак за підсумками візиту жодних публічних заяв на цю тему сторони не зробили.

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