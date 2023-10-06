За словами інсайдера, поки неясно, чи є ця передача частиною нового, довгострокового ланцюжка поставок або більш обмеженою партією.

Північна Корея почала перекидати артилерію в Росію, підтримуючи сили Володимира Путіна в їх триваючому 20-місячному вторгненні в Україну, повідомляє CBS News з посиланням на неназваного американського чиновника.

За словами інсайдера, поки неясно, чи є ця передача частиною нового, довгострокового ланцюжка поставок або більш обмеженою партією або ж те, що Північна Корея отримує в обмін на зброю.

Підтримка Північної Кореї Москви, схоже, стала кульмінацією рідкісного саміту минулого місяця в Москві, коли Кім Чен Ин поїхав на поїзді, щоб особисто зустрітися з Путіним.

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Під час цієї зустрічі Кім сказав Путіну, що він може розраховувати на "повну і беззастережну підтримку" Північної Кореї в "священній боротьбі" Росії за захист інтересів своєї безпеки – явне посилання на напад на Україну.

Один високопоставлений Південнокорейський чиновник перед самітом повідомив CBS News, що Сеул стурбований тим, що Кім може прагнути придбати у Росії технології для будівництва атомних підводних човнів і більш досконалих ракет і супутників, на додаток до співпраці в області звичайних озброєнь.

Чиновник попередив, що якщо двосторонні зв'язки Росії і Північної Кореї поглибляться до такої міри, це підкреслить здатність Кіма загрожувати не тільки близьким азіатським союзникам Америки - Південній Кореї і Японії, але і всьому світу.

Співпраця РФ і КНДР - деталі

Минулого місяця Кім Чен Ин провів близько тижня в Росії, де провів зустріч на вищому рівні з Володимиром Путіним на російському космодромі "Східний". Він отримав від президента обіцянки допомоги у створенні супутників і запуску їх на російських ракетах.

Протягом декількох місяців США звинувачували Кіма в поставках зброї і боєприпасів для допомоги Путіну у війні в Україні, а прес-секретар Пентагону заявила, що звернення Кремля до Північної Кореї за допомогою є ознакою відчаю.

США заявили, що хоча така зброя, як артилерійські снаряди і ракети, допоможе Росії, навряд чи змінить хід бойових дій. Поставки зброї зможуть підняти економіку КНДР, ізольовану від більшої частини світової торгівлі.

У Пхеньяні вважають, що США "необгрунтовано чіпляються" до дружби Росії і КНДР. Про це заявив заступник Міністра закордонних справ Північної Кореї ім Чхон Ірв Пхеньяні вважають, що США "необґрунтовано чіпляються" до дружби Росії і КНДР.

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