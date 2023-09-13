Кім Чен Ин повідомив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і його країна "підтримує всі рішення Путіна".

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся зі своїм колегою з КНДР Кім Чен Ином на космодромі "Східний" в Росії.

Як повідомляють росЗМІ, Путін і Кім Чен Ин оглянули об'єкти космодрому, щоб Путін зміг продемонструвати свої ракети.

Путін заявив, що лідер КНДР "проявляє великий інтерес до ракетної техніки" і сказав, що Росія буде допомагати КНДР будувати супутники.

Пізніше ЗМІ повідомили про початок офіційних переговорів Путіна і Кім Чен Ина, з'явилися перші заяви.

Зокрема, Кім Чен Ин повідомив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що "КНДР завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії".

"Ми хочемо і далі розвивати відносини, ми завжди підтримували всі рішення президента Путіна і уряду Росії. Я сподіваюся, ми завжди будемо перебувати разом у боротьбі проти імперіалізму і за будівництво суверенної держави", - заявив він.

Також Кім "підлизався" до Путіна, заявивши, що "ми змогли відчути щирість російських друзів і на власні очі змогли побачити сьогодення і майбутнє російської космічної держави".

При цьому Путін зазначив, що Росія була першою, хто визнав суверенітет КНДР., заявивши, що РФ "допомагала боротися за її незалежність".

Оновлено 10:00. Також Кім Чен Ина у поїздці супроводжує його сестра, Кім Йо Чжон. Як повідомляє CNN, на кадрах із зустрічі видно, як сестра Кім Чен Ина стоїть поруч із ним на космодромі "Східний".

Як зазначають ЗМІ, Кім Йо Чжон - одна з найважливіших політичних фігур країни та ключовий радник свого брата. 2021 року її підвищили до найвищого керівного органу країни — Комісії з державних справ (SAC), яку очолив її брат.

Навіщо Кім Чен Ин приїхав до Росії

Росія зацікавлена отримати від Північної Кореї артилерійські снаряди калібрів 122 і 152 міліметри, а також реактивні снаряди калібру 122 міліметри.

У свою чергу Пхеньян сподівається отримати в оплату за снаряди російські технології будівництва атомних підводних човнів і космічні технології для запуску супутників.

Сьогодні вранці Північна Корея випустила щонайменше дві балістичні ракети у води біля свого східного узбережжя на тлі візиту Кім Чен Ина в Росію. Відзначається, що ймовірно, Кім вирішив показати Путіну свою військову міць перед початком переговорів.

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