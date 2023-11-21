Влада КНДР двічі в цьому році намагалися вивести на орбіту супутник.

Північна Корея запустила ракету, імовірно з супутником-шпигуном, після двох провальних спроб. Кім Чен Ин не відмовився від ідеї мати власний супутник для спостереження за американськими військами.

Видання Bloomberg пише, що об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що ракета, на якій, за твердженням Північної Кореї, знаходився військовий розвідувальний супутник, була запущена у вівторок в південному напрямку. Ракета була запущена приблизно о 22:43 з провінції Північний Пхенан.

Приблизно через дві години після запуску не було жодних ознак того, що ракета розвалилася, а це означає, що вона, швидше за все, знаходиться в космосі, пролетівши далі і довше, ніж попередні дві. Ці ракети впали в море менш ніж за 15 хвилин польоту, завдавши удару по космічним амбіціям Кіма.

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Міністерство оборони Японії поки не підтвердило, чи вивела ракета, запущена у вівторок, супутник. Хоча офіційні особи в Сеулі вважають, що північнокорейський супутник-шпигун в кращому випадку буде рудиментарним, він може допомогти Пхеньяну відточити цілевказівку при розгортанні нових ракет, призначених для нанесення ядерних ударів по Південній Кореї і Японії, де розміщена основна частина американського військового контингента в регіоні.

Лідер КНДР вважає пріоритетним завданням виведення на орбіту кількох супутників-шпигунів і у вересні відвідав Росію для зустрічі з президентом Володимиром Путіним, який пообіцяв допомогти Пхеньяну в реалізації його космічних амбіцій.

Японія випустила попередження для жителів південного острова Окінава про необхідність піти в укриття, яке було скасовано після того, як ракета, як виявилося, пройшла над землею. Прес-секретар уряду Хірокадзу Мацуно повідомив журналістам, що повідомлень про руйнування не надходило, і заявив, що запуск був проведений в порушення резолюцій ООН.

Пізніше прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що він "найрішучішим чином засудив північнокорейський запуск". Він додав, що Японія буде співпрацювати з США і Південною Кореєю в боротьбі з Північною Кореєю.

Спроби Північної Кореї вивести свій супутник на орбіту - що відомо

Перша в цьому році спроба Північної Кореї вивести на орбіту супутник-шпигун була зроблена 31 травня, і ракета зазнала невдачі через кілька хвилин після старту, коли не запустився двигун другого ступеня. Після цього Південна Корея виловила ракету в міжнародних водах Жовтого моря, що дозволило отримати уявлення про технології, якими володіє КНДР.

Наприкінці серпня Пхеньян знову спробував вивести на орбіту супутник-шпигун і зазнав невдачі, повідомивши, що на цей раз проблеми виникли на третьому ступені ракети. Частини ракети впали приблизно в 600 км на схід від Філіппін.

Раніше у вівторок Японія повідомила, що отримала повідомлення про можливе падіння уламків від запуску ракети в тих же районах, де розірвалася друга ракета.

До останнього запуску Північна Корея сім разів за останні 25 років намагалася вивести на орбіту супутник. П'ять з них впали в море, а два вивели об'єкти в космос, хоча і з сумнівним робочим станом.

Путін може допомогти Північній Кореї змінити ситуацію, надавши Кіму можливість скористатися космічною програмою, якій вже понад півстоліття, і яка вже довела свою ефективність. Російські технології можуть бути використані для підвищення спостережних можливостей північнокорейських супутників і збільшення потужності ракет.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Сеула в листопаді заявив, що Північна Корея відправляє в Росію боєприпаси для використання в наступі Путіна на Україну. Натомість Москва надає технології і надає підтримку військовим програмам Кіма, сказав він.

США вже кілька місяців звинувачують Кіма в тому, що він посилає артилерійські снаряди і ракети, які можуть працювати зі зброєю радянських часів, розгорнутою Кремлем на лінії фронту в Україні.

Пхеньян проігнорував попередні попередження про необхідність припинити запуски супутників, заявивши, що відповідно до міжнародного права він має право на цивільну космічну програму.

Резолюціями Ради Безпеки ООН Північній Кореї заборонено проводити випробування балістичних ракет. США та їхні партнери попереджають, що технології, отримані в ході космічної програми КНДР, можуть бути використані для вдосконалення її балістичних ракет, і попереджають, що будь-яка допомога, яку Путін запропонує Кіму, буде порушувати заходи, схвалені Росією.

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