Нещодавно Путін подякував Північній Кореї за допомогу у війні після відправки майже 5 млн снарядів.

Напередодні візиту російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї в північнокорейській газеті "Нодон синмун" було опубліковано статтю з підписом президента РФ. Росія високо цінує "тверду" підтримку КНДР у проведенні "спеціальної військової операції" в Україні та зі свого боку буде підтримувати корейський народ "у його боротьбі за незалежність" у протистоянні з "підступним, небезпечним і агресивним ворогом", наголосив Путін у статті "Росія та КНДР: традиції дружби та співпраці через рік".

"Пхеньян був і залишається нашим переконаним однодумцем і прихильником, готовим рішуче протистояти прагненню колективного Заходу перешкодити становленню багатополярного світопорядку, заснованого на справедливості, взаємній повазі суверенітету, врахуванні інтересів один одного. Росія готова до тісної взаємодії з Пхеньяном, щоб зробити міжнародні відносини демократичнішими і стабільнішими", - зазначив Путін.

Крім того, він повторив тези, що США та інші західні країни "самі спровокували конфлікт в Україні" і продовжуть "накачувати неонацистський київський режим грошима та зброєю, підштовхуючи завдавати ударів по території РФ".

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"Усі спроби стримати, ізолювати Росію провалились. А наші корейські друзі, незважаючи на багаторічний економічний тиск, провокації, шантаж та військові загрози з боку США - так само ефективно обстоюють свої інтереси", - наголосив диктатор.

Наприкінці статті Путін бажає міцного здоров'я Кім Чен Іну та висловлює сподівання, що Росії та Північній Кореї "спільними зусиллями вдасться вивести двосторонню взаємодію на ще більш високий рівень".

Росія та КНДР - що чікаво прочитати

Як раніше писав УНІАН, КНДР могла передати Росії майже 5 млн артснарядів, заявив міністр оборони Південної Кореї. За його словами, Сеул виявив щонайменше 10 тисяч морських контейнерів, які були відправлені з Північної Кореї до РФ, в яких може бути до 4,8 млн артилерійських снарядів, що схожі з тими, якими Путін атакував Україну.

Також УНІАН повідомляв, що Путін відвідає Північну Корею та В'єтнам, оскільки війна в Україні завмерла. Згідно з заявами Кремля, опублікованими в понеділок, Путін відвідає Північну Корею 18-19 червня, а 19-20 червня вирушить до В'єтнаму. Це перша поїздка російського диктатора до Північної Кореї з 2000 року.

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