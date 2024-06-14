Таким чином Північна Корея допомагає РФ зі зброєю для війни в Україні.

Північна Корея відправила до РФ контейнери, в яких можуть бути 5 мільйонів артилерійських снарядів. Проте під час візиту до Пхеньяну російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, захоче отримати ще більше. Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік в інтерв'ю Bloomberg News.

За його словами, Сеул виявив щонайменше 10 тисяч морських контейнерів, які були відправлені з Північної Кореї до РФ, в яких може бути до 4,8 млн артилерійських снарядів, що схожі з тими, якими Путін атакував Україну.

"Очікується, що Путін буде прагнути до більш тісної співпраці з Північною Кореєю у сфері безпеки, особливо у сфері військових поставок, таких як артилерійські снаряди, які необхідні для того, щоб скористатися шансом на перемогу", - підкреслив Шин Вонсік.

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Міністр зауважив, що Північна Корея також надіслала десятки балістичних ракет для РФ, аби допомогти напасти на Україну. В обмін на це Росія надала Північній Кореї технології, завдяки яким країна зможе реалізувати плани щодо розгортання супутників-шпигунів та звичайних озброєнь, таких як танки і літаки.

Як повідомила південнокорейська газета DongA Ilbo, Путін здійснить візит до КНДР вже наступного тижня. Ця поїздка стане першою з липня 2000 року та викличе занепокоєння з боку США та їхніх союзників щодо постачань зброї, які допомогли Кремлю здійснити напад на Україну.

"Боєприпаси, надіслані Північною Кореєю після зустрічі Путіна і Кіма в Росії у вересні, яка призвела до активізації торгівлі між сусідами, ймовірно, значно перевищили ті, що були надіслані США і Європейським Союзом. Це дозволило кремлівським військам обстрілювати Україну, оскільки вони були змушені нормувати боєприпаси через скорочення поставок, а надання допомоги було заблоковано в Конгресі США", - нагадали у Bloomberg.

Своєю чергою на супутникових знімках можна побачити, як Пхеньян готується до візиту Путіна, передає сеульська спеціалізована служба 38 North. На знімках видно будівництво на площі Кім Ір Сена в центрі Пхеньяна, що свідчить про підготовку до військового параду. Також літаки, які припарковані у головному аеропорту Пхеньяна, було переміщено на злітно-посадкову смугу, швидше за все, щоб підготувати об'єкт до прийому російського диктатора.

Співпраця між КНДР і Росією - останні новини

Як писав УНІАН, РФ відправила експертів до Північної Кореї для допомоги у запуску супутників-шпигунів. Також повідомлялось, що Пхеньян збільшив кількість випробувань двигунів, аби відповідати їхнім "високим" стандартам.

Своєю чергою ЗМІ попереджали, що лідер КНДР Кім Чен Ин наказав своїй армії модернізувати артилерію, що може свідчити про посилення підтримки для Росії. Водночас у Південній Кореї заявили, що займаються розслідуванням щодо інформації стосовно того, що північнокорейські 122-мм артилерійські снаряди, які були виготовлені у 1970-х роках, постачалися до РФ для ведення війни в Україні.

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