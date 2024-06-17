Поки триватиме війна, відносини КНДР та Росії залишатимуться міцними.

Правитель Росії Володимир Путін відвідає Північну Корею та В'єтнам у рідкісних поїздках до давніх партнерів, оскільки він стикається з новими викликами у своїй війні проти України. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Згідно з заявами Кремля, опублікованими в понеділок, Путін відвідає Північну Корею 18-19 червня, а 19-20 червня вирушить до В'єтнаму.

"Поїздка до Північної Кореї стане першою для Путіна з 2000 року. Вона відбудеться, оскільки режим Кім Чен Ина підозрюють у надсиланні ракет і мільйонів боєприпасів, щоб допомогти Путіну в його жорстокому нападі на Україну. Оскільки Київ зараз отримує свіжу зброю на мільярди доларів від своїх союзників США та Європи, вікно для російського прориву звужується", - пише видання. Відео дня

ЗМІ нагадує, що Північна Корея володіє одними з найбільших запасів артилерії та зброї, сумісних із системами радянської доби, розміщеними на передовій в Україні. При цьому супутникові зображення показують, що поставки зброї набрали обертів після того, як Кім Чен Ин відвідав у вересні російські збройні заводи. Водночас Москва і Пхеньян заперечують поставки зброї, незважаючи на численні докази того, що вони відбуваються.

"Я вважаю, що Кім і Путін продовжать з того місця, на якому вони зупинилися, коли Кім Чен Ин був у Росії у вересні 2023 року, і прагнуть продовжити вдосконалення двосторонніх відносин у багатьох, якщо не у всіх, сферах", – каже Рейчел Міньон Лі, старший науковий співробітник 38 Північної програми в Центрі Стімсона.

На думку експерта, це може означати, що лідери оновлять угоду, ухвалену в 2000 році, щоб включити більш жорсткі формулювання щодо військової співпраці та співпраці в галузі безпеки.

"Поки триватиме війна в Україні, відносини Північної Кореї та Росії залишатимуться міцними. Як виглядатимуть стосунки після закінчення війни в Україні, це важче передбачити", — зазначає експерт.

При цьому видання зазначає, що ставки на візит Путіна до В’єтнаму, швидше за все, будуть меншими, хоча країни мають зв'язки, що сягають десятиліть в минуле з Радянського Союзу.

"Відносини між В’єтнамом і Росією залишаються теплими, причому Москва також є ключовою зацікавленою стороною в енергетичному секторі В’єтнаму. В’єтсовпетро, ​​спільне підприємство В’єтнаму та Росії, управляє одним із найбільших нафтових родовищ країни в Баххо, яке експлуатується вже близько чотирьох десятиліть", - додає автор статті.

Останні заяви Путіна щодо війни в Україні

Днями російський диктатор Путін висловився про війну в Україні і поставив свої умови. Зокрема, він вимагає повного виведення українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Крім того, Путін вимагає "зафіксувати в міжнародних договорах статус Криму і Севастополя, "ДНР" і "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей як регіонів РФ", без'ядерного статусу України та скасування усіх санкцій проти Росії.

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