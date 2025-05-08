Розробка та запуск балістичних ракет Північною Кореєю заборонені ООН, але Пхеньян продовжує розвивати програми озброєння різної дальності.

КНДР випробовує ракети, ймовірно, для іноземних замовників — запуск засудили як порушення санкцій ООН, пише Reuters.

У четвер вранці Північна Корея здійснила запуск кількох балістичних ракет малої дальності з району Вонсан на східному узбережжі. Як повідомили збройні сили Південної Кореї, ракети пролетіли до 800 км і впали в море, ймовірно, в рамках випробувань на експорт.

Південнокорейське міністерство закордонних справ заявило, що Сеул перебуває в тісному контакті зі США та Японією для обміну розвідувальними даними щодо запуску. Представники трьох країн з питань ядерної безпеки провели телефонні консультації, засудивши дії Пхеньяна як такі, що суперечать резолюціям Ради Безпеки ООН.

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Речник Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сон Джун зазначив, що не може розкривати кількість ракет і їхні технічні характеристики, але припустив, що запуск міг бути пов’язаний з випробуваннями озброєнь, орієнтованих на іноземні ринки.

Аналітик Корейського інституту національного об’єднання Хон Мін припустив, що йдеться про ті ж типи ракет, які Пхеньян уже постачав Росії:

"Зібрано значну кількість польових даних щодо цих двох ракет, і можливо, що знадобилися додаткові випробування для покращення стану, пов’язаного з проблемами, про які повідомлялося на полі бою, такими як довговічність і точність", - сказав Хон.

Уряд Японії підтвердив факт запуску і звернув увагу на те, що ракета могла летіти за нестандартною траєкторією.

Хоча розробка та запуск балістичних ракет Північною Кореєю заборонені ООН, Пхеньян продовжує розвивати програми озброєння різної дальності. У березні країна вже проводила подібні тести, звинувачуючи США та Південну Корею у "небезпечних та провокаційних" військових навчаннях.

Раніше розвідки США та їхніх союзників, а також незалежні дослідники повідомляли, що Північна Корея постачала Росії ракети малої дальності, які та згодом використала у війні проти України.

Участь КНДР у війні

Як повідомляв УНІАН, Москва та Пхеньян ще влітку підписали договір про стратегічне партнерство, який передбачає взаємну військову допомогу в разі нападу на одну зі сторін.

Невдовзі Україна повідомила, що фіксує присутність північнокорейських солдатів на території Росії. Згодом це підтвердила розвідка Південної Кореї та Сполучені Штати Америки.

Солдати з КНДР брали активну участь в боях проти український військ на території Курської області, однак в Москві офіційно не визнавали цього. Лише днями обидві сторони заявили, що їхні солдати разом воювали на російській території.

Пхеньян офіційно підтвердив участь своїх військ у війні за наказом Кім Чен Ина, заявивши про їхні "героїчні подвиги". А кремлівський правитель Путін подякував йому за надання військової допомоги.

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