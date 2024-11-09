Згідно договору, Росія та КНДР допомагають одна одній у відбитті збройної агресії проти них.

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про ратифікацію військового пакту із Корейською Народно-Демократичною Республікою. Про це повідомляє агенція ТАСС.

Документ був затверджений обома палатами російського парламенту – Держдумою 24 жовтня і Радою Федерації 6 листопада. Сам пакт було укладено у Пхеньяні 19 червня під час особистої зустрічі російського та північнокорейського диктаторів.

Російська влада ніколи детально не пояснювала, чим за своєю суттю є цей документ. Але Північна Корея ще влітку оприлюднила його текст, з якого стає зрозуміло, що йдеться про повноцінний військовий союз.

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Про що оборонний договір Москви та Пхеньяна

Текст, опублікований Пхеньяном влітку, серед іншого містить такі ключові пункти:

сторони надають одна одній взаємну допомогу і координують дії у разі загрози збройної агресії проти однієї зі сторін договору;

сторони негайно надають одна одній "військову та іншу допомогу всіма наявними в розпорядженні засобами" в разі збройного нападу на контрусь із них;

сторони не будуть укладати із третіми країнами договори, спрямовані проти другої сторони цього договору, та відмовляються надавати третім країнам свою територію для нападу на другу сторону договору.

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