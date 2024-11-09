Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про ратифікацію військового пакту із Корейською Народно-Демократичною Республікою. Про це повідомляє агенція ТАСС.
Документ був затверджений обома палатами російського парламенту – Держдумою 24 жовтня і Радою Федерації 6 листопада. Сам пакт було укладено у Пхеньяні 19 червня під час особистої зустрічі російського та північнокорейського диктаторів.
Російська влада ніколи детально не пояснювала, чим за своєю суттю є цей документ. Але Північна Корея ще влітку оприлюднила його текст, з якого стає зрозуміло, що йдеться про повноцінний військовий союз.
Про що оборонний договір Москви та Пхеньяна
Текст, опублікований Пхеньяном влітку, серед іншого містить такі ключові пункти:
- сторони надають одна одній взаємну допомогу і координують дії у разі загрози збройної агресії проти однієї зі сторін договору;
- сторони негайно надають одна одній "військову та іншу допомогу всіма наявними в розпорядженні засобами" в разі збройного нападу на контрусь із них;
- сторони не будуть укладати із третіми країнами договори, спрямовані проти другої сторони цього договору, та відмовляються надавати третім країнам свою територію для нападу на другу сторону договору.