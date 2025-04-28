Це перша офіційна заява з цього приводу.

У Північній Кореї вперше офіційно підтвердили участь їхніх військ у війні Російської Федерації проти України.

Про це пише південнокорейське інформаційне агентство Yonhap, посилаючись на Центральне телеграфне агентство КНДР. У повідомленні зазначається, що розгортання солдатів в Курській області відбулося згідно із договором про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою. Наказ про розгортання військ віддав Кім Чен Ин:

"Операції зі звільнення Курської області для відбиття авантюрного вторгнення української влади в Російську Федерацію були переможно завершені".

Участь військ КНДР у війні

Нагадаємо, у червні минулого року Росія та КНДР підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, що передбачає взаємодопомогу у разі збройного нападу. В серпні цей договір був ратифікований обома країнами.

Відео дня

Вже у жовтні року розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея відправила до Росії 3000 військових для підтримки війни проти України. Ці війська були розгорнуті на сході Росії, зокрема в Курській області, і брали участь у бойових діях разом з російськими військовими.

Взимку Збройні Сили України взяли в полон двох військових КНДР, які воювали на території Курщини. Вони були поранені, але вижили та були доставлені до Києва, де з ними працювали слідчі Служби безпеки України.

Вчора начальник російського генштабу Валерій Герасімов доповів кремлівському правителю Путіну про нібито завершення операції в Курській області. Він заявив, що солдати КНДР на Курщині діяли "пліч-о-пліч з російськими військовими".

Вас також можуть зацікавити новини: