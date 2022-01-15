Ракети змоделювали за зразком російської мобільної балістичної системи "Іскандер".

Північна Корея заявила про випробування балістичних ракет з потяга, що було розцінене Білим домом як очевидна відповідь на нові санкції США.

Про це повідомляє AP.

Пуск відбувся за кілька годин після заяви МЗС країни з засудженням запроваджених Сполученими Штатами нових санкцій у зв’язку з попередніми випробуваннями КНДР й попередженням про ще рішучіші дії наступного разу.

Офіційно навчання були нібито спрямовані на перевірку бойової готовності залізничного ракетного армійського полку.

У повідомленні держагентства вказується, що війська випустили дві "тактичні керовані" ракети, які точно вразили морську ціль.

Читайте такожУ Росії раптово почали перевіряти бойову підготовку військВипущені з потяга ракети виявилися твердопаливною зброєю малої дальності, які КНДР, очевидно, змоделювала за зразком російської мобільної балістичної системи "Іскандер".

Як писав УНІАН, 12 січня КНДР заявила про успішні випробування нової гіперзвукової ракети. Це було друге випробування гіперзвукової ракети за менш ніж тиждень.

До цього Північна Корея запускала балістичну ракету ще 19 жовтня минулого року. Передбачалося, що снаряд випустили з підводного човна в районі міста Сінпо.

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