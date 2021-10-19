Допускається, що снаряд випустили з підводного човна в районі міста Сінпо.

Військові КНДР провели чергові випробування балістичних ракет, запустивши один (а за версією Токіо - два) такий снаряд у бік Японського моря.

Про це повідомляє Yonhap, посилаючись на Об'єднаний комітет начальників штабів (ОКНШ) Збройних сил Південної Кореї.

Ракета була випущена близько 10:17 за місцевим часом (4:30 за Києвом) з майданчика в околицях міста Сінпо, розташованого на узбережжі Японського моря.

"Розвідувальні органи Південної Кореї і США зараз проводять ретельний аналіз додаткової інформації", - заявили в ОКНШ.

Читайте такожThe Washington Post: північнокорейська ракета пролетіла над Японією, посиливши напруженість і викликавши сердитий відповідь з боку ТокіоВ адміністрації південнокорейського президента збираються провести пізніше засідання Ради національної безпеки з цього приводу.

Місцеві військові припускають, що запуск був здійснений з підводного човна.

В Японії вже заявили свій протест КНДР у зв'язку з ракетними пусками, а при канцелярії прем'єра Фуміо Кісіди був створений кризовий штаб, повідомляє місцеве агентство NHK. Також відбулося засідання глав відповідальних міністерств, на якому Кісіда доручив забезпечити збір даних і безпеку судів.

Також глава японського уряду зазначив, що було випущено дві, а не одна ракета, але при цьому запевнив, що японським судам ніщо не загрожує.

Нові ракетні випробування Пхеньяну проходять на тлі переговорів ядерних посланців Південної Кореї, США і Японії, які обговорюють у Вашингтоні спільні зусилля з повернення КНДР до діалогу за допомогою гуманітарної допомоги та інших стимулів.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше цього року Південна і Північна Кореї повністю відновили свої прямі лінії зв'язку.

Автор: Станіслав Кожемякін