За даними Міноборони Південної Кореї, у Східне море випустили "щось схоже на балістичну ракету", яка пролетіла понад 700 кілометрів на максимальній висоті 60 кілометрів і з максимальною швидкістю 10 Махів.

Північна Корея заявила, що успішно провела останні випробування нової гіперзвукової ракети.

Як пише Yonhap News Agency, випробування відвідав лідер КНДР Кім Чен Ин. Державні ЗМІ опублікували його фото зі запуску на перших сторінках.

Міністерство оборони Південної Кореї повідомило, що Північна Корея випустила у Східне море "щось схоже на балістичну ракету", яка пролетіла понад 700 кілометрів на максимальній висоті 60 кілометрів і з максимальною швидкістю 10 Махів, що в 10 разів перевищує швидкість звуку.

"Випробувальний вогонь мав на меті остаточно перевірити загальні технічні характеристики розробленої системи гіперзвукової зброї", – повідомило агентство Північної Кореї KCNA.

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У КНДР зазначили, що ракета пролетіла 1 тисячу кілометрів і точно влучила в ціль.

Це вже друге випробування гіперзвукової ракети за менш ніж тиждень. Попереднє випробування провели кілька днів тому.

Аналітики зазначають, що знімки, опубліковані державними ЗМІ, показують той самий тип ракети та боєголовки, які були вперше випробувані 5 січня.

Після випробувань Кім Чен Ин закликав військових науковці "ще більше прискорити зусилля, аби нарощувати стратегічну військову силу країни як за якістю, так і за кількістю".

Як повідомляв УНІАН, до цього Північна Корея запускала балістичну ракету ще 19 жовтня минулого року. Передбачалося, що снаряд випустили з підводного човна в районі міста Сінпо. Крім цього нещодавно стало відомо, що Кім Чен Ин знову схуд. Місцева влада продовжує говорити, що диктатор стрімко втрачає вагу через страждання, які він нібито розділяє з жителями країни.

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