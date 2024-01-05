Снаряди впали у море на південь від розмежувальної лінії між країнами.

Північна Корея випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу південнокорейського прикордонного острова Йонпьон біля західного узбережжя півострова. Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї наказав мешканцям евакуюватися до притулків. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на представника округу.

Він повідомив, що снаряди впали у море на південь від розмежувальної лінії між країнами. Внаслідок обстрілів не постраждали ні військові, ні цивільні.

Видання зазначає, що КНДР таким чином посилює тиск на Сеул після того, як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що об’єднання з сусідами є неможливим, оскільки "Сеул оголосив Пхеньян "головним ворогом".

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Як відомо, кордон між КНДР та Південною Кореєю був проведений в односторонньому порядку силами під керівництвом США після Корейської війни. У листопаді 2010 року острів із приблизно 2000 мешканців — у тому числі сотні військовослужбовців — зазнав першого нападу на південнокорейську землю після закінчення Корейської війни. Тоді Північна Корея обстрілювала цілі більше години, убивши двох цивільних і двох морських піхотинців. Було пошкоджено майже 300 будівель.

Відносини між Південною Кореєю та КНДР - останні новини

У грудні Південна Корея вивела на орбіту "супутник-шпигун". Це стало "дзеркальною відповіддю" на дії КНДР, яка запустила аналогічний супутник місяцем раніше.

Також УНІАН повідомляв, що КНДР повернула війська і зброю для відкриття прикордонних постів з Південною Кореєю. Сеул пообіцяв вжити відповідних заходів, натякаючи на відновлення південнокорейських прикордонних постів поблизу кордону.

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