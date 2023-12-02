До 2025 року Сеул планує вивести на орбіту п'ять "супутників-шпигунів".

У п'ятницю, 1 грудня 2023 року, Південна Корея вивела на орбіту власний "супутник-шпигун". Це стало "дзеркальною відповіддю" на дії КНДР, яка запустила подібний супутник у листопаді.

Як пише Bloomberg, супутник запустили за допомогою ракети-носія SpaceX Falcon 9. Вона стартувала о 10:19 (за місцевим часом) з бази космічних сил Ванденберг. Це перший розвідувальний супутник, вироблений Південною Кореєю.

Раніше Південна Корея покладалася в питаннях космічної розвідки на США. Однак тепер країна прагне нарощувати свої власні розвідувальні можливості. До 2025 року Сеул планує вивести на орбіту п'ять "супутників-шпигунів".

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"США не діляться всіма супутниковими знімками, які хочуть отримати корейці", – зазначив професор аерокосмічної техніки в корейському інституті передових наук і технологій Квон Седжин.

Очікується, що супутник, запущений Південною Кореєю, буде набагато ефективнішим, ніж північнокорейський зонд, який, ймовірно, має елементарну оптичну систему. На думку низки експертів, вона забезпечує зображення з більш низькою роздільною здатністю, в порівнянні зі знімками з комерційних супутників.

"За словами представника південнокорейської програми оборонних закупівель, на сеульському супутнику встановлений телескоп з електрооптичними/інфрачервоними датчиками. Як повідомила в кінці листопада газета DongA Ilbo, він здатний ідентифікувати об'єкти розміром до 30 сантиметрів, а його роздільна здатність приблизно в 100 разів вища, ніж у супутника Північної Кореї", – сказано в матеріалі.

"Супутник-шпигун" КНДР

22 листопада в КНДР аявили, що вивели на орбіту новий "супутник-шпигун". ЗМІ писали, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вже отримав знімки американських військових об'єктів на Гуамі.

Крім того, Пхеньян заявляв, що "супутник-шпигун" зробив знімки таких важливих об'єктів як Білий дім, Пентагон і військово-морська база США.

ЗМІ також писали, що 24 листопада супутник зазнімкував військові бази США і Південної Кореї в районі Сеула, а також поблизу міст Мокпо, Кунсан, Пхентхек і Осан.

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