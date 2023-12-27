За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, згалом у 2023 році Україна виробила втричі більше боєприпасів, ніж торік.

Український оборонно-промисловий комплекс у 2023 році значно наростив виробництво боєприпасів, зокрема мінометних мін та артилерійських снарядів. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Всіх хвилює виробництво боєприпасів. У нас вже є значне зростання по номенклатурі мінометних пострілів у 42 рази. В нас є зростання по артилерійських снарядах – майже в три рази. І працюємо щоб зростати далі. Стримує дефіцит вибухових речовин - порохів, дефіцит не тільки в Україні, а й у глобальному світі", - сказав Камишін.

За його словами, цього року Україна збільшила виробництво утричі порівняно з минулим роком. При цьому наступного року планується збільшити спроможності в шість разів.

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Крім того, міністр зазначив, що нині частка приватних компаній у виробництві зброї збільшується та наближається до частки державних підприємств. Раніше в цій галузі була державна монополія.

Виробництво зброї в Україні

У грудні стало відомо, що Україна домовилася з компаніями в США про виробництво 155-мм снарядів.

Пізніше глава Міноборони України Рустем Умєров заявив, що Україна входить у 2024 рік з готовим планом закупівлі дронів.

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