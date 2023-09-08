Військові Південної Кореї стверджують, що підводний човен, схоже, не працює як слід.

Північна Корея заявляє, що запустила атомний підводний човен після багатьох років розробки, але військові Південної Кореї стверджують, що він, схоже, не працює як слід.

Як повідомляє Sky News, новий підводний човен назвали "Герой Кім Кун Ок" на честь історичного північнокорейського діяча, і аналітики вперше помітили ознаки його будівництва ще в 2016 році.

Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав цей човен важливою віхою у своїх зусиллях зі створення військово-морського флоту, здатного протистояти США і Південній Кореї.

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"Досягнення швидкого розвитку наших військово-морських сил... є пріоритетом, який не можна відкладати, враховуючи... недавні агресивні дії і військові дії противника", - сказав Кім у своїй промові.

За повідомленням північнокорейських ЗМІ, підводний човен призначений для запуску ядерної зброї з-під води, але неясно, скільки ракет він може нести і запускати. Теоретично це посилить міць Північної Кореї, оскільки вона зможе завдати удару у відповідь навіть після відбиття ядерної атаки на суші. Тепер Пхеньян планує поширити цю можливість на свій існуючий флот підводних човнів і в майбутньому побудувати нові атомні судна.

Водночас, військові Південної Кореї стверджують, що підводний човен, схоже, не працює нормально. На думку аналітиків, країні, що знаходиться під санкціями, знадобиться значний час і ресурси, щоб побудувати флот, який міг би спокійно подорожувати морями і надійно здійснювати атаки.

КНДР і ядерна зброя

Раніше КНДР під час проведення навчань імітувала ракетно-ядерну атаку, нібито щоб попередити Сполучені Штати про "небезпеку ядерної війни".

Також Північна Корея провела випробування стратегічних крилатих ракет на тлі старту щорічних військових навчань США і Південної Кореї, які Пхеньян вважає репетицією війни.

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