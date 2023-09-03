КНДР запустила кілька крилатих ракет, деякі з них оснащені імітацією ядерних боєголовок.

Північна Корея під час проведення навчань імітувала ракетно-ядерну атаку, щоб попередити Сполучені Штати про "небезпеку ядерної війни". Як повідомляє CNN з посиланням на півнчнокорейське державне ЗМІ KCNA, країна запустила кілька крилатих ракет, деякі з них оснащені імітацією ядерних боєголовок.

Зазначається, що навчання проводилися на світанку в суботу і у них брали участь "дві стратегічні крилаті ракети великої дальності з імітацією ядерних боєголовок". У КНДР повідомили, що навчання мали на меті "попередити ворогів про реальну небезпеку ядерної війни".

Інсценована ядерна атака була відповіддю на спільні військові навчання, проведені Сполученими Штатами та Південною Кореєю на початку тижня, додала KCNA.

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"Нерозсудливість і небезпечний характер істерії протистояння, до якої нещодавно вдалися США та бандити "Республіки Корея", є безпрецедентними в історії", - заявили в КНДР.

"Залучений ракетний підрозділ… успішно виконав свою місію ядерного удару, переконавшись, що ракети летіли уздовж траєкторії польоту "8", імітуючи відстань 1500 кілометрів (приблизно 1 милю) протягом 7,672–7,681 секунд відповідно, а боєголовки детонували в момент попередньо встановлена висота 150 метрів над цільовим островом", – повідомляє KCNA.

У свою чергу військові Південної Кореї заявили, що вони виявили кілька крилатих ракет, випущених Північною Кореєю в Жовте море між материковим Китаєм і Корейським півостровом, близько 4 години ранку в суботу за місцевим часом.

КНДР бряцає зброєю

Раніше КНДР провела випробування стратегічних крилатих ракет на тлі старту щорічних військових навчань США та Південної Кореї. Пхеньян вважає їх репетицією війни.

13 липня Північна Корея заявила, що нібито вже вдруге запустила свою найновішу балістичну ракету Hwasong-18. За даними Міноборони Японії, цей снаряд пролетів близько тисячі кілометрів, залишаючись у повітрі протягом 74 хвилин.

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