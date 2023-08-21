Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями з військового корабля.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав випробування стратегічних крилатих ракет, які були проведені на тлі старту щорічних військових навчань США та Південної Кореї. Пхеньян вважає їх репетицією війни.

Як повідомляють державні ЗМІ КНДР, Кім Чен Ин відвідав військово-морський флот, розміщений на східному узбережжі. Саме з борту корабля він спостерігав за випробуваннями.

Запуск був спрямований на перевірку "бойової функції корабля та характеристик його ракетної системи". Також випробування мали покращити здатність моряків виконувати "атакову місію під час реальної війни".

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КНДР та ракети

13 липня Північна Корея заявила, що нібито вже вдруге запустила свою найновішу балістичну ракету Hwasong-18. За даними Міноборони Японії, цей снаряд пролетів близько тисячі кілометрів, залишаючись у повітрі протягом 74 хвилин.

Кім Чен Ин навіть похвалився забороненими балістичними ракетами перед міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, який відвідав КНДР. У минулому Рада Безпеки ООН кілька разів забороняла Північній Кореї виробляти таку зброю. За заборону виступали зокрема Росія і Китай.

На думку ЗМІ, Росія може бути причетна до розробки новітньої північнокорейської ракети.

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