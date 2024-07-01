Одна з них могла вибухнути під час польоту, розкидавши уламки материком.

Північна Корея заявила про запуск двох балістичних ракет у понеділок, при цьому одна з них могла вибухнути під час польоту, розкидавши уламки материком. Про це пише Reuters із посиланням на заяву південнокорейських військових.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що КНДР запустила балістичну ракету малої дальності, яка пролетіла приблизно 600 км, і другу балістичну ракету, яка пролетіла приблизно 120 км, обидві з району поблизу західного узбережжя.

Судячи з траєкторії, друга ракета могла впасти в районі, близькому до столиці Півночі Пхеньяну, але військові не можуть дати подальших коментарів. Південна Корея все ще аналізує запуск і не може підтвердити, чи є жертви або шкода північнокорейській власності, сказав на брифінгу військовий представник Лі Сун Чжун.

Відео дня

"Ми рішуче засуджуємо запуск ракети Північною Кореєю як провокацію, що серйозно загрожує миру і стабільності на Корейському півострові", - ідеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів, водночас наголошується, що Південна Корея поділилася інформацією про ракети з владою США і Японії.

При цьому наголошується, що перша запущена в понеділок ракета була схожа на балістичну ракету малої дальності KN-23, які Росія використовує у війні проти України.

Офіційні особи Південної Кореї заявили, що запуски Північною Кореєю балістичних ракет малої дальності можуть бути спрямовані на демонстрацію своїх товарів потенційним покупцям.

Ракетна програма КНДР

Північна Корея заявила про успішне проведення важливого випробування, спрямованого на розробку ракет із кількома боєголовками. Водночас водночас військові Південної Кореї заявили, що випробування не увінчалося успіхом - їхній спільний аналіз з американськими військовими вказує на те, що ракета вибухнула на початковому етапі польоту.

Раніше Північна Корея розкритикувала спільні військові навчання Південної Кореї, Японії та США, заявивши, що відносини між трьома країнами перетворилися на "азійську версію НАТО" та пообіцявши "агресивну і пригнічувальну відповідь".

Вас також можуть зацікавити новини: