У КНДР заявили, що "захищатимуть регіональний мир агресивною і подавляючою відповіддю".

Північна Корея розкритикувала спільні військові навчання Південної Кореї, Японії та США, заявивши, що відносини між трьома країнами перетворилися на "азіатську версію НАТО", пише Reuters із посиланням на північнокорейські ЗМІ.

У четвер Південна Корея, Японія і США розпочали великомасштабні спільні військові навчання під назвою "Край свободи" за участю есмінців, винищувачів і атомного авіаносця США "Теодор Рузвельт", спрямовані на посилення захисту від ракет, підводних човнів і повітряних атак.

Навчання були розроблені на тристоронньому саміті в Кемп-Девіді минулого року для зміцнення військового співробітництва на тлі напруженості на Корейському півострові, викликаної випробуваннями зброї Північною Кореєю.

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Водночас у МЗС КНДР, коментуючи ці навчання, заявили, що "Пхеньян не залишить поза увагою зміцнення військового блоку на чолі зі США і їхніми союзниками і захищатиме регіональний мир агресивною і переважною відповіддю".

"Міністерство також заявило, що Вашингтон продовжує свої зусилля з приєднання Південної Кореї та Японії до Організації Північноатлантичного договору (НАТО), додавши, що спроби Південної Кореї постачати зброю в Україну є одним із прикладів цих зусиль", - пише Reuters.

Зі свого боку Міністерство оборони Сеула у своїй заяві повідомило, що навчання "Край свободи" стали відповіддю на ядерну і ракетну програму Північної Кореї, відкинувши при цьому критику Пхеньяна.

Північна Корея вже давно засуджує спільні навчання США і Південної Кореї як репетицію вторгнення і доказ ворожої політики Вашингтона і Сеула. Минулого року США, Південна Корея і Японія провели спільні військово-морські навчання з протиракетної та протичовнової оборони, щоб поліпшити реакцію на загрози з боку Північної Кореї.

Південна Корея планує надати допомогу Україні

Нещодавно правитель РФ Володимир Путін відвідав КНДР, де зустрівся з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Після зустрічі Путін заявив, що Москва може передати Північній Кореї високоточну зброю у відповідь на посилення військової підтримки України з боку західних країн.

Після цього начальник управління нацбезпеки адміністрації президента Південної Кореї Чан Хо Чжин заявив, що Сеул не буде нічим пов'язаний щодо допомоги Україні, якщо Росія передасть КНДР високоточну зброю.

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