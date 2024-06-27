Водночас Південна Корея вважає цю заяву "обманом" з метою приховати невдалий запуск.

Північна Корея заявила про успішне проведення важливого випробування, спрямованого на розробку ракет із кількома боєголовками, повідомило в четвер державне інформаційне агентство KCNA. Водночас, як пише Reuters, Південна Корея вважає цю заяву "обманом" з метою приховати невдалий запуск.

У КНДР заявили, що випробування було проведено в середу з використанням твердопаливного двигуна першого ступеня балістичної ракети середньої дальності. Агентство KCNA повідомило, що під час випробування, спрямованого на розробку технології багатоцільових автономних апаратів ракета успішно відокремила боєголовки, які були точно наведені на три задані цілі.

"Мета полягала в забезпеченні можливості знищення окремих цілей за допомогою декількох боєголовок", - йдеться в повідомленні.

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Водночас військові Південної Кореї заявили, що їхній спільний аналіз з американськими військовими вказує на те, що ракета вибухнула на початковому етапі польоту.

"Сьогодні Північна Корея дещо розкрила, але ми вважаємо, що це просто засіб обману і перебільшення", - заявив Лі Сун Чжун, прес-секретар Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

За його словами, фотографії, опубліковані КНДР під виглядом випробувань, проведених у середу, також, найімовірніше, були сфабриковані або перероблені з попереднього запуску.

За кілька днів до цього військові Південної Кореї заявили, що Північна Корея запустила біля свого східного узбережжя гіперзвукову ракету, яка вибухнула в повітрі.

Південна Корея, США і Японія засудили запуск як порушення резолюцій Ради Безпеки ООН і серйозну загрозу, а також застерегли від нових провокацій після саміту між північнокорейським лідером Кім Чен Ином, що відбувся минулого тижня, і президентом Росії Володимиром Путіним.

КНДР - новини

Раніше стало відомо, що Північна Корея направить інженерний підрозділ до тимчасово окупованого Донецька. За даними ISW, це станеться вже в липні цього року. Корейці будуть нібито виконувати "відновлювальні роботи".

Як зазначив військовий експерт Валерій Рябих, якщо це станеться, це можна буде вважати вступом КНДР у війну проти України на боці Москви.

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