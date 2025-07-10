Вперше до зустрічі в такому форматі приєднались представники Сполучених Штатів - генерал Келлог та сенатори Грем і Блюменталь.

Представники Сполучених Штатів Америки вперше долучилися до засідання країн-учасниць "коаліції охочих". Раніше американці часті у зустрічах Коаліції не брали. Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

"Сьогодні в Римі продовження нашого безпекового формату Коаліції охочих. Зараз триває зустріч. Вперше до зустрічі в такому форматі приєднались представники Сполучених Штатів - генерал Келлог та сенатори Грем і Блюменталь", - відзначив Єрмак.

Конференція з питань відновлення України - деталі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 липня, в Римі розпочалася Конференція з питань відновлення України. Участь у конференції беруть лідери інших держав, і зокрема, прем’єр-міністр Італії Джорджіа Мелоні, канцлер Німеччини

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Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф та інші. Усього, у заході беруть участь близько 4000 представників урядів, бізнесу, громадянського суспільства. Серед них - понад 100 глав держав і урядів та очільників міжнародних організацій.

До "коаліції охочих", яку було створено у березні 2025 року, приєдналося близько 30 держав. Лідерами коаліції виступають Франція та Велика Британія. Коаліцію було створено у зв’язку з позицією нової адміністрації США на чолі з Дональдом Трампом про те, що Європа має на себе взяти тягар підтримки України у війні, яку спровокувала Росія. На цю коаліцію покладається перспектива започаткування контингенту іноземних сил для гарантування безпеки в Україні на момент, коли припиниться війна.

Останнім часом з’являються повідомлення, що у стосунках президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера почали з'являтися тріщини, це загрожує розколу "коаліції охочих" щодо підтримки України у війні.

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