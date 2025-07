У відносинах двох лідерів виникли "тріщини" через різний підхід до президента США.

У стосунках президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера почали з'являтися тріщини, це загрожує розколу "коаліції охочих" щодо підтримки України у війні, пише Politico.

"Два французькі чиновники визнали, що "коаліція охочих" не має чіткого напряму, і припустили, що частина проблеми полягає в тому, що Велика Британія надає великого значення гарантіям безпеки з боку США, які досі не були реалізовані", - пише видання.

Своєю чергою, у Лондоні звинувачують Макрона в тому, що на тлі завершення свого президентського терміну, він у своїх міжнародних заявах "думає про свою спадщину".

Зокрема, чиновник, знайомий із переговорами щодо Ірану, сказав, що Макрон намагався проявити себе "миротворцем" під час цих переговорів.

Як зазначає видання, головною причиною "тріщин" у відносинах двох лідерів є взаємини зі США.

Зазначається, що Лондон і Париж досі тісно координують свої дії, намагаючись утримати Дональда Трампа в мирних переговорах щодо України. Однак оскільки прогрес застопорився, британські та французькі чиновники все частіше висловлюють роздратування з приводу того, як інша сторона вирішила поводитися з президентом США.

Як висловився один французький науковець, пов'язаний із Макроном, британський прем'єр "набагато обережніший", коли справа стосується відносин із Білим домом.

Зі свого боку колишній британський дипломат зазначив, що Макрон "м'який, але не так сильно, як ми", коли справа стосується его Трампа. Він описав вкрай поступливу стратегію Стармера у відносинах із президентом США як "безсоромну, але необхідну".

Зокрема, Макрон, як вважають, незадоволений угодою, укладеною між Стармером і Трампом про пом'якшення митних тарифів США на товари Великої Британії, в той час як Франція, як і раніше, підпадає під санкції, введені для ЄС.

"Коаліція охочих", або "Коаліція рішучих" (Coalition of the willing) - це неформальне об'єднання близько 30 держав, створене в березні 2025 року з метою підтримки України в протистоянні російській агресії на тлі очевидного відходу США від своїх зобов'язань. Головними ініціаторами створення коаліції стали прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон. При цьому деякі аналітики вважають, що це об'єднання є не більше ніж "політичним театром".

Раніше повідомлялося, що Франція і Велика Британія проведуть нову зустріч "коаліції охочих" цього тижня в четвер.

Зустріч пройде у відеоформаті: Макрон і британський прем'єр Кір Стармер вийдуть в ефір із військової бази під Лондоном, а президент України Володимир Зеленський і деякі інші європейські лідери, включно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, - з конференції в Римі.

