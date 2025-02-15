Келлогг заявив, що Україна буде присутня за столом переговорів і про зворотне не може бути й мови.

Представників Європи за столом переговорів не буде, водночас "нерозумно було б говорити", що в цьому процесі не буде України, заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлогг.

Він також вирішив нагадати, що повномасштабна війна триває вже третій рік. "Я знаю, що мене можуть критикувати, а мої слова можуть здатися політичними, але факт залишається фактом: Трамп зараз успадкував цю війну. Однак наша мета - не довести її до загибелі кожного українця", - заявив Келлогг під час Мюнхенської конференції.

Крім того, спецпредставник Трампа згадав про "Мінськ-2", наголосивши, що тоді в процесі врегулювання війни на Донбасі за столом перемовин були присутні багато людей і вони "не мали жодної можливості долучитися до мирного процесу".

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"Це не принесло успіху. Ми не будемо повторювати "Мінськ", - зазначив Келлогг. Він же додав, що США продовжить фінансувати Україну, хоч і хоче "зупинити вбивства".

Інші заяви Келлогга

Раніше УНІАН повідомляв, що територіальні втрати України зафіксують в угоді, але це не означає їх визнання. "Вони не повернуться на кордони 2014 року, кордони, які вони мали до того, як Росія зайшла до Криму", - пояснив він.

Крім того, Трамп подвоїть санкції проти Росії, щоб закінчити війну. За словами Келлогга, санкції, що застосовуються до Росії, "всього лише на трієчку" за шкалою від 1 до 10 за тим, наскільки болючим може бути економічний тиск.

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