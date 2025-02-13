За його словами, на питання територій варто дивитись у довгостроковій перспективі, проте "це частина переговорів".

Втрату територій Україною внаслідок загарбницької війни, що її розвʼязала Росія, можуть зафіксувати в угоді про мир. Проте це не означатиме офіційного визнання цих територіальних втрат, заявив спецпосланець Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

"Вони не повернуться на кордони 2014, кордони, які вони мали до того, як Росія зайшла в Крим. Думаю, буде певна угода про потенційну втрату територій. Але не обовʼязково це визнавати – ми не робили цього з країнами Балтії", – пояснив він в етері Fox News.

Келлог нагадав, що коли СРСР анексувала території країн Балтії, у США ніколи не казали, що Радянський Союз "володіє" ними. Йшлося про те, що вони просто перебували під пануванням СРСР.

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Говорячи про питання війни в Україні, він зауважив, що на питання територій варто дивитись у довгостроковій перспективі, проте "це частина переговорів".

"Потрібен справжній стабільний мир, який насправді є гарантованим з погляду того, що між усіма сторонами існує безпекова угода, яка є довгостроковою і дуже, дуже стійкою. Тут багато що буде залежати від європейців. Це відбувається в них на задньому подвірʼї, тож зробити це – в їхній інтересах", – додав спецпосланець Трампа.

Війна в Україні і Трамп

12 лютого президент США провів телефонну розмову з російським диктатором Путіним, після чого Трамп поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Західні медіа вже почали говорити про те, що цей крок може свідчити про "здачу" України.

До того ж, у медіа лунають повідомлення про те, що питання завершення війни в Україні можуть вирішити без участі Україні (і Європи). Зокрема, спробами президента США вести прямий діалог з Кремлем через голови українців та решти європейців обурені у Великій Британії. Європа побачила в діях американського президента привид Мюнхенської змови 1938 року.

Так, співрозмовник видання в Міноборони Великої Британії заявив, що "не для того українці воювали три роки, втрачали своїх синів і дочок, щоб їх виключили з обговорень їхнього майбутнього". За його словами, на місці України він би передав Трампу "той самий меседж, що й ті, хто був на острові Зміїному" (мається на увазі фраза про "рускій воєнний корабль").

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