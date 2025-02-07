Він зазначив, що зараз санкції проти РФ "лише на трієчку" за шкалою від 1 до 10.

Спецпредставник Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог заявив, що американський президент готовий подвоїти санкції США проти Росії, щоб покласти край війні в Україні. При цьому, як заявив Келлог в інтерв'ю The New York Post, і Києву, і Москві для закінчення війни "доведеться піти на поступки".

За словами Келлога, санкції, що застосовуються до Росії, "всього лише на трієчку" за шкалою від 1 до 10 за тим, наскільки болючим може бути економічний тиск.

"Санкції можна дійсно посилити - особливо останні санкції [спрямовані на видобуток і експорт нафти]", - сказав він.

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При цьому він наголосив, що Росія і в минулому не запобігала масовим втратам власних військ, і зараз у цьому не зацікавлена, тому тиск на РФ не може бути тільки військовим.

"Ви повинні чинити економічний тиск, дипломатичний тиск, якийсь військовий тиск і важелі, які ви збираєтеся використовувати, щоб переконатися, що все піде туди, куди ми хочемо", - пояснив він.

Проте війна не закінчиться без переговорів між Росією та Україною, у яких обом сторонам доведеться піти на поступки, вважає Келлог.

"Відверто кажучи, у будь-яких переговорах обидві сторони повинні поступатися, так вже влаштовані переговори. Чи буде це прийнятно для всіх? Ні. Але ви намагаєтеся знайти баланс", - додав він.

План Трампа щодо України

Раніше видання Bloomberg повідомило, що наступного тижня спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлогг представить план припинення війни Росії проти України на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині. Попередньо він включає заморожування війни по поточній лінії фронту, залишення окупованої території в невизначеному стані та надання гарантій безпеки Україні.

Водночас пізніше Келлог заявив, що мирний план оголошуватиме сам Дональд Трамп, при цьому не варто чекати, що таке оголошення буде зроблено на мюнхенській конференції.

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