Кілька сотень військових інструкторів з кількох країн можуть бути залучені для навчання саперів або навіть для допомоги в підготовці нової моторизованої бригади.

Французька влада намагається зібрати коаліцію країн, готових навчати українські війська. Як пише Le Monde, посилаючись на свої джерела, відправка європейських інструкторів в Україну може стати питанням кількох тижнів або навіть днів.

"За даними джерел, консультації з цього питання, ймовірно, активізуються в найближчі кілька днів, щоб зробити заяву під час візиту президента України Володимира Зеленського до Франції на святкування 80-ї річниці висадки в Нормандії 6 і 7 червня. Еммануель Макрон може представити контури такої ініціативи", - пише видання.

За даними Le Monde, спочатку буде направлено кілька десятків фахівців для визначення потреб у навчанні. Потім, на другому етапі, - буде місія з кількох сотень солдатів.

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"Ведуться розмови про підготовку саперів або навіть про підготовку солдатів нової моторизованої бригади", - зазначає видання.

Хоча Німеччина, як і раніше, з великою обережністю ставиться до відправки військ на Україну, зокрема інструкторів, кілька країн, ймовірно, приєднаються до коаліції. Раніше про намір приєднатися до коаліції заявили в Литві. Також, за даними джерел у Прибалтиці, британці також можуть бути зацікавлені в такій ініціативі, зазначає Le Monde.

Відправлення європейських військових інструкторів в Україну

Раніше видання Reuters повідомляло, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів до України, незважаючи на занепокоєння союзників і критику з боку Російської Федерації.

Як вказується, навчання буде зосереджено на розмінуванні, підтримці обладнання в робочому стані та технічному досвіді для військових літаків.

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