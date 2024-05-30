Навчання буде зосереджене на розмінуванні, підтримці обладнання в робочому стані і технічному досвіді для військових літаків.

Франція скоро може відправити військових інструкторів в Україну, попри занепокоєння союзників і критику з боку Російської Федерації.

Як пише агентство Reuters з посиланням на джерела, Париж може оголосити про своє рішення наступного тижня під час візиту президента Володимира Зеленського до Франції.

Анонімні дипломати стверджують, що Париж сподівається сформувати і очолити коаліцію країн, які займатимуться такою допомогою для Києва, навіть попри те, що деякі з них побоюються прямого конфлікту з Росією.

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Двоє дипломатів зазначили, що для початку буде відправлена обмежена кількість персоналу для оцінки можливості місії, а згодом прибуде кілька сотень інструкторів.

Як вказується, навчання буде зосереджене на розмінуванні, підтримці обладнання в робочому стані і технічному досвіді для військових літаків. Також Франція фінансуватиме, озброюватиме і тренуватиме українську моторизовану бригаду.

"Домовленості дуже просунуті, і ми можемо очікувати чогось наступного тижня", — наголосив один із співрозмовників.

Відправка військових в Україну

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати навчальні центри в Україні та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом.

Аналітики заявляють, що розміщення військ Франції може створити прецедент і полегшити іншим країнам наслідувати їхній приклад. Вони називають п'ять варіантів розміщення військ НАТО в Україні.

Військовий та політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень, співзасновник "Національної політичної академії" Олександр Мусієнко не виключає, що після іноземних інструкторів в Україну можуть прибути навчальні військові контингенти партнерів.

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