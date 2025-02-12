Президент зазначив, що Україна поки що не бачила відповідних розробок США і не чула жодних пропозицій.

У президента США Дональда Трампа поки немає готового плану про те, як завершити війну в Україні. Впевненість у цьому висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Economist.

"Я впевнений, що поки немає готового плану. Чому? Тому що план не може бути суто американським. Тому що війна йде тут. І без нашої спільної роботи, без консультацій із нами, я думаю, він не може бути повним. У команди президента Трампа, ймовірно, є якісь розробки. Я впевнений, що вони є, тому що для них це дуже важливе питання", - сказав він.

Зеленський вважає, що спільна робота США та України над даним планом почнеться в лютому, а поки Трамп зайнятий внутрішніми проблемами Штатів:

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"Ми поки що не бачили цих розробок. Ми їх не бачили, і ми не чули жодних пропозицій. Ось і все. Я думаю, що лютий буде місяцем, коли ця робота почнеться. Я думаю, що президент Трамп займається внутрішніми проблемами у Сполучених Штатах, і я думаю, що це його пріоритет. Принаймні, це те, що ми бачимо у відкритому доступі, і в мене немає жодної іншої інформації".

Нагадаємо, днями Зеленський заявив, що Трампу потрібно не просто закінчити війну в Україні, йому потрібно зробити так, щоб у Путіна не було шансів знову напасти, адже це в інтересах усього Заходу.

За його словами, це означає, що Україні необхідні сильні гарантії безпеки, інакше заморожений конфлікт призведе до того, що Путін повернеться зі своєю агресією та не зупиниться, і програє весь західний світ.

Якщо Путіна не зупинити, він піде далі на "Литву, Латвію, Естонію, Польщу", попередив Зеленський.

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