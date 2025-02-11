Першим представником адміністрації Трампа, що здійснить візит до України, буде міністр, який приїде по українські ресурси.

Цього тижня до України прибуде міністр фінансів США Скот Бессент. Він приїде для проведення початкових переговорів щодо забезпечення доступу США до критично важливих корисних копалин.

Про це із посиланням на джерела повідомляє Bloomberg. Зазначається, що Скотт Бессент стане першим представником команди Трампа, який відвідає країну.

Примітно, що візит Бессента відбудеться усього через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація хоче укласти угоду з Україною про доступ до ресурсів в обмін на допомогу в її захисті від російського вторгнення.

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Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що планує зустрітися з "серйозними людьми" з адміністрації Трампа в Україні до початку Мюнхенської конференції з безпеки, яка розпочнеться в п'ятницю, 14 лютого. Український президент також висловив готовність до угоди, яка забезпечить більшу підтримку США в обмін на деякі корисні копалини України.

Україна володіє значними запасами урану та кількох важливих мінералів, зокрема титану, літію та графіту. За оцінками українського уряду, вони можуть коштувати трильйони доларів.

Корисні копалини України: зацікавленість США

Президент Дональд Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" передати США корисні копалини на 500 мільярдів доларів як плату за військову допомогу, яку Вашингтон передав Києву. Раніше він наполягав на тому, що США повинні мати доступ до природних ресурсів України незалежно від того, чи буде досягнута мирна угода з РФ.

Фахівці Центру економічних стратегій пояснювали, що реальний інтерес для закордонних інвесторів становлять інші стратегічні копалини, запаси яких має Україна. Передусім йдеться про титан (використовують у машинобудуванні та виробництві фарб і пластмас), літій (акумуляторні батареї, скло, кераміка) та нікель.

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