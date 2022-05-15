За словами британця, хвороба Путіна була "елементом" того, що відбувається в Україні.

Колишній британський шпигун Крістофер Стіл, який написав досьє на Дональда Трампа і ймовірне втручання Росії у виборчу кампанію в США 2016 року, заявив, що президент РФ Володимир Путін "серйозно хворий".

За словами британця, який керував відділом по Росії в MI6 у 2006-2009 роках і працював там у 1990-х, хвороба Путіна була "елементом" того, що відбувається в Україні, пише Sky News.

"З того, що ми чуємо від джерел в Росії та інших країнах, Путін насправді досить серйозно хворий. Незрозуміло, що це за хвороба – чи вона невиліковна, чи термінальна, чи що щоб то не було. Але, безперечно, я думаю, що це частина рівняння", - сказав Стіл.

Він додав, що загалом є дуже мало людей, які готові протистояти президенту Путіну або сперечатися з ним.

"Хоча я думаю, що є голоси дисидентів, незгодні голоси, люди, які говорять йому, що це катастрофічна війна, це, зокрема, в економіці, не матиме нічого доброго для Росії, і ми можемо лише сподіватися, що це призведе до якоїсь зміни політики чи навіть зміни режиму з часом, але це, безумовно, не даність", - каже Стіл.

Рак у Путіна - що відомо

Як писав УНІАН, раніше ходили чутки про рак щитовидної залози у Путіна або рак у черевній порожнині. Про те, що в Путіна є серйозні онкологічні захворювання зокрема повідомляв і розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Останнім часом в ЗМІ дедалі частіше "спливають" чутки про хворобу президента РФ Володимира Путіна і про його майбутню операцію.

Російський правозахисник Марк Фейгін зауважував, що прямих підтверджень хвороби агресора РФ немає, адже це головна держтаємниця, але це видає його зовнішній вигляд. Він каже, Путін - це старий 70-річний чоловік з вантажем захворювань.

У зв'язку з чутками про погіршення здоров'я Путіна виникає питання про його наступника. Як вдалося дізнатися журналістам, тимчасово замінити головного кривавого диктатора світу може секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.

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