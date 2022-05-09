За словами журналіста-розслідувача, хворобу підтвердив один з олігархів в його оточенні.

Президент Росії Володимир Путін має серйозні онкологічні захворювання.

Про це заявив розслідувач Bellingcat Христо Грозев.

За словами журналіста-розслідувача, хворобу підтвердив один з олігархів в його оточенні.

"У 2014 році один з цих олігархів був буквально поруч з Путіним на тих зборах, де він розповідав про те, як добре буде заволодіти Кримом. Тобто людина досить близька до Путіна. І є запис, де цей олігарх розповідає, які у Путіна серйозні онкологічні захворювання", - зазначив Грозєв.

Раніше The Sun написав, що найближчим часом Путін буде змушений лягти "під ніж", його чекає хірургічне втручання. У матеріалі британського видання йдеться, що у Путіна хвороба Паркінсона і шизоаффективний розлад. У разі тривалого відновлення, влада на якийсь час перейде до Миколи Патрушева, секретаря Радбезу. 70-річний Патрушев вважається ключовим архітектором військової стратегії по Україні і людиною, яка переконала Путіна розв'язати війну. Коли саме Путін потрапить до лікарні, неясно, але навряд чи раніше 9 травня, коли він має намір провести парад на Красній площі, пише ЗМІ.

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