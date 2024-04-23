Джон Акіліно заявив, що дії Китаю в Південно-Китайському морі були небезпечними і дестабілізуючими.

Китай швидко стає дедалі агресивнішим у своїй риториці та діях в Азії, заявив глава Індо-Тихоокеанського командування США, який іде, в той час як держсекретар Ентоні Блінкен прямує в країну для переговорів із високими ставками.

"Ми всі повинні розуміти, що все рухається дуже швидко. Нарощування військової потужності, незважаючи на погану економіку, посилення оповіді про те, що все, що перебуває всередині 10-пунктирної лінії, є суверенною територією Китаю, а потім дії, спрямовані на примус", - заявив у вівторок репортерам у Токіо адмірал Джон Акіліно, пише Bloomberg.

Його коментарі прозвучали на тлі прагнення США створити мережу відносин із партнерами по всьому регіону для протидії Китаю - крок, який був засуджений Пекіном. Водночас Блінкен збирається використати свою першу поїздку до Китаю з середини 2023 року, щоб висловити занепокоєння США з приводу китайських компаній, які надають підтримку російській військовій машині, і спробувати уникнути підриву зв'язків Вашингтона з Пекіном.

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У заяві Міністерства закордонних справ, опублікованій у вівторок, Китай розпочав найжорсткішу на сьогоднішній день атаку на скарги США на надлишкові промислові потужності, сигналізуючи, що на Блінкена, можливо, чекають кілька важких переговорів під час його візиту, який триватиме з середи по п'ятницю.

Акіліно, який готується піти у відставку після трьох років роботи на регіональній посаді, що контролює 380 000 осіб, заявив, що дії Китаю в Південно-Китайському морі були небезпечними та дестабілізуючими. Напруженість зросла навколо Другої мілини Томаса, де на Філіппінах знаходиться корабель часів Другої світової війни, який сів на мілину, а китайські кораблі використовували водомети, щоб блокувати філіппінські військові місії, які міняють і поповнюють запаси військ на судні.

Він також розкритикував Китай за "дедалі агресивніший план кампанії примусу і тиску" навколо Тайваню, включно з посиленням морського патрулювання і триваючим перетином центральної лінії, покликаним запобігти прорахункам. Блінкен також, імовірно, знову заявить про підтримку Тайваню США перед інавгурацією Лай Цзін-де на посаді президента в травні, що може спровокувати відповідну реакцію Пекіна.

Китай накинувся на прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду після його візиту до Вашингтона цього місяця, де він зміцнив зв'язки зі США і взяв участь у першому тристоронньому саміті з Філіппінами. Військові Пекіна також розкритикували "якусь нерегіональну країну" за створення "невеликих угруповань", які, за їхніми словами, були "безвідповідальними і надзвичайно небезпечними".

Напруженість між Китаєм і США

США готують проєкт санкцій, які загрожують відрізати деякі китайські банки від світової фінансової системи. Вашингтон сподівається, що такі важелі зупинять комерційну підтримку Пекіном російського військового виробництва, пише The Wall Street Journal із посиланням на ознайомлених людей.

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