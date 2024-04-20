Держсекретар США попередить Пекін про загрози підтримки РФ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен принесе суперечливу місію під час свого візиту до Китаю наступного тижня: передати серйозність стурбованості Штатів щодо підтримки китайськими компаніями російської військової машини, а також переконатися, що відносини з Пекіном знову "не зійдуть з колії". Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що хоча Китай не перетнув "червону лінію" Сполучених Штатів, пропонуючи смертоносну допомогу Росії у вигляді зброї чи боєприпасів, Блінкен, який відвідає Шанхай і Пекін 24-26 квітня, попередить, що Вашингтон і його союзники єдині в їхньому протистоянні ролі Китаю.

"Ця поїздка є останньою в серії візитів високопоставлених американських чиновників, оскільки Пекін і Вашингтон намагаються виконати обіцянки, дані в Сан-Франциско наприкінці минулого року, щодо послаблення напруженості, яка призвела до майже повного розриву відносин", - йдеться у матеріалі.

Автори підкреслюють, що ці зусилля були ускладнені тим, що, за словами офіційних осіб США, є рішенням китайських компаній продовжувати постачати компоненти для створення крилатих ракет і безпілотників, а також інші технології, які дозволили Москві збільшити оборонне виробництво під час її вторгнення в Україну.

"Дві наддержави продовжують протистояти іншим чином. Останніми днями президент Джо Байден назвав Пекін "ксенофобським" і пообіцяв підвищити тарифи на експорт китайської сталі та алюмінію. ... Блінкен також, швидше за все, підтвердить підтримку США Тайваню перед інавгурацією Лай Чінг-те в травні, що може викликати відповідь з боку Пекіна. Крім того, необхідно обговорити питання затриманих американців у Китаї", - пише видання.

Відносини США та Китаю - останні новини

Днями США звинуватили Китай у розпалюванні війни в Україні. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що підтримка Піднебесної допомагає Росії продовжувати вести свою агресивну війну проти України.

Дипломат звинуватив Пекін у непрямому розпалюванні війни - зокрема, мова йде про постачання компонентів для російської оборонної промисловості.

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