Вашингтон розраховує, що загроза втрати китайськими банками доступу до долара переконає Пекін змінити курс.

США готують проект санкцій, які загрожують відрізати деякі китайські банки від світової фінансової системи. Вашингтон сподівається, що такі важелі зупинять комерційну підтримку Пекіном російського військового виробництва, пише The Wall Street Journal з посиланням на ознайомлених людей.

"Оскільки держсекретар Ентоні Блінкен 23 квітня вирушає до Пекіна, питання полягає в тому, чи зможе навіть загроза застосування США одного з найпотужніших інструментів фінансового примусу поставити хрест на складній і швидкозростаючій торгівлі між Пекіном і Москвою, яка дозволила Кремлю відновити армію, сильно понівечену більш ніж дворічними бойовими діями в Україні", – пише видання.

Зазначається, що від початку війни Китай дослухався до застережень Заходу не надсилати зброю до Росії, але після візиту Блінкена до Пекіна минулого року китайський експорт комерційних товарів, які також мають військове застосування, різко зріс. Американські офіційні особи кажуть, що допомога Пекіна дозволила Москві відновити свій військово-промисловий потенціал, оскільки Китай зараз є основним постачальником схем, авіаційних деталей, машин і верстатів.

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Наслідки для банків

За словами журналістів, США розраховують, що загроза втрати китайськими банками доступу до долара і ризик погіршення торговельних зв'язків з Європою переконають Пекін змінити курс. Банки слугують ключовими посередниками для комерційного експорту до Росії, обробляючи платежі та надаючи компаніям-клієнтам кредити для торговельних операцій.

"Китай не може мати і те, і інше. Він не може претендувати на позитивні дружні відносини з країнами Європи, і в той же час підживлювати найбільшу загрозу європейській безпеці з часів закінчення холодної війни", – заявляв Блінкен.

Американські чиновники кажуть, що націленість санкцій на банки є варіантом ескалації на випадок, якщо дипломатичні заходи не зможуть переконати Пекін обмежити експорт. Американські чиновники посилили тиск на Пекін останніми тижнями під час приватних зустрічей і дзвінків, попереджаючи, що Вашингтон готовий вжити заходів проти китайських фінансових установ, які здійснюють торгівлю такими товарами подвійного призначення.

ЗА словами авторів, відключення банків від доступу до долара – валюти, в якій здійснюється більша частина світової торгівлі – має набагато ширші наслідки, ніж звичайні санкції, спрямовані на фізичних і юридичних осіб, і тому часто використовується як крайній засіб. Такі санкції часто призводять до банкрутства банків, впливаючи на всю їхню клієнтську базу, і становлять особливий ризик для Китаю, оскільки країна бореться зі зростаючими кредитними проблемами.

Поступово великі китайські банки відмовилися від будь-якої ролі у сприянні угодам. Вони поступово витісняються більш маловідомими регіональними китайськими банками, які мало працюють у доларовій економіці, а отже, менше бояться американських санкцій, сказала колишній співробітник російського центробанку Олександра Прокопенко. За її словами, платіжні ланцюжки повільно перебудовуються. І росіяни, і китайці адаптуються до нових умов.

Посилення російсько-китайської торгівлі

Торгівля деякими з найбільш важливих товарів подвійного призначення для російських військових різко зросла після зустрічі Сі з Путіним у березні 2023 року. Кількість поставок ключових товарів подвійного призначення, в тому числі деталей для гелікоптерів, навігаційного обладнання і верстатів, що використовуються для виготовлення прецизійних деталей для зброї і літаків, зросла з кількох тисяч на місяць до майже 30 000 на місяць.

"Це, зрештою, дозволило Кремлю прискорити виробництво зброї, в тому числі бронетехніки, артилерії, ракет і безпілотників, і створити ефективну оборону проти контрнаступу України в 2023 році", - сказав Макс Бергман, старший науковий співробітник CSIS.

"Я не думаю, що Путін наважився б розпочати війну, не розуміючи, що китайці підтримають його технологічно. Китайські поставки до Росії мали вирішальне значення для відновлення частин російської армії. Китайські лінії постачання також будуть важливими для стійкості російського військового виробництва в найближчі роки, коли Росія почне наступальні дії з метою захоплення нових територій України", – заявив один із дипломатів.

Реакція Китаю

Міністерство закордонних справ Китаю називає санкції проти своїх фірм, в тому числі за поставки подвійного призначення, "економічним примусом, односторонністю і залякуванням". "Китай і надалі робитиме все необхідне, щоб твердо захищати законні права та інтереси китайських компаній", - заявив речник міністерства на нещодавній прес-конференції журналістам.

Європейські союзники Вашингтона продемонстрували ще більшу стриманість у застосуванні каральних заходів проти головного торговельного партнера. США вважають, що фінансові та торговельні зв'язки Європи з Китаєм означають, що вона має більше дипломатичного впливу на Пекін, ніж Вашингтон.

Попередження США для Китаю

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявляла, що Китай матиме "значні наслідки", якщо його компанії "підтримають війну Росії проти України". Вона підкреслила, що компанії, в тому числі в КНР, не повинні надавати матеріальну підтримку війні Росії.

США звинуватили Китай у постачанні Росії двигунів для крилатих ракет і дронів, а також верстатів для балістичних ракет, а також закликали Європу посилити дипломатичний та економічний тиск на Пекін, щоб зупинити поставки.

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