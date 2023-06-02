Питання щодо Patriot для України порушувалося у рамках зустрічей на саміті Європейського політичного співтовариства.

Премʼєр-міністри кількох країн поообіцяли доставити Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot.

Як пише Polskieradio24.pl, про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час прес-конференції в столиці Молдови, де перебував на саміті Європейського політичного співтовариства.

За його словами, Польща не має достатньо систем Patriot, тому не може передавати їх Україні. Водночас Моравецький під час зустрічі Європейського політичного співтовариства зазначив, наскільки важливо, щоб інші країни, які мають системи Patriot, якомога швидше поділилися ними з Україною.

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"І я можу сказати, що ця зустріч була дуже, дуже конструктивною, позитивною", – сказав він, наголосивши, що кілька прем'єр-міністрів обіцяли доставити ці системи.

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Як відомо, Польща та Нідерланди заявили, що готові почати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 і вже склали графік цих тренувань. Моравецький зазначив, що передати Україні літаки F-16 Польща не може, бо має цих літаків мало. Але нагадав, що вже передані Україні їхні МіГи. У свою чергу прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Нідерланди також розпочнуть навчання українських пілотів на літаках F-16 "якнайшвидше".

Наразі п’ять країн працюють над забезпеченням України бойовими літаками – Велика Британія, США, Нідерланди, Бельгія та Данія. Пізніше стало відомо, що Португалія готова допомогти запчастинами та навчанням пілотів, а Німеччина розглядає інші можливості підтримки авіаційної коаліції.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що Україні для початку знадобиться хоча б 12-16 винищувачів F-16, а 3-4 груп літаків F-16 вистачить для здобуття переваги на одному з напрямків.

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